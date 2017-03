Chưa dễ “xanh hóa” xe buýt

Theo ông Dương Hồng Thanh, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, đây là cú hích cho chương trình “xanh hóa” xe buýt của TP.

Chiếc xe H.75 có 75 chỗ, động cơ của hãng Hyundai, lần đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam. Xe đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4, tiếng ồn giảm hẳn so với xe chạy dầu DO. Trên xe trang bị tám bình chứa được hơn 1.100 lít khí CNG, đảm bảo cho xe hoạt động liên tục 500 km. Vướng mắc lớn nhất là giá thành của xe khá cao, gấp 2-2,5 lần so với xe buýt chạy bằng dầu DO có cùng số chỗ. So với xe CNG nguyên chiếc nhập mới thì cao hơn 600-700 triệu đồng. “Chiếc xe có giá cao vì là sản phẩm đơn chiếc và chưa được miễn thuế nhập khẩu động cơ cùng những linh kiện trong nước chưa sản xuất được” - ông Nguyễn Hồng Anh, Tổng Giám đốc Samco, nhìn nhận.

Theo ông Dương Hồng Thanh, đến năm 2015, TP sẽ đưa 300 xe buýt CNG vào hoạt động. Để triển khai dự án, cần giải quyết hai vấn đề là miễn, giảm thuế nhập khẩu đối với động cơ cùng một số linh kiện và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mua xe buýt CNG.

Tại Văn bản số 2236/2013, Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe buýt tại Hà Nội và TP.HCM. Điều kiện là mỗi địa phương phải có dự án xác định rõ thời gian thực hiện; số lượng, chủng loại, chất lượng, giá trị phụ tùng, linh kiện cần nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp xe buýt trong nước.

Đề nghị kéo dài thời gian vay Năm 2012, Sở Tài chính trình UBND TP phương án hỗ trợ của Nhà nước đối với dự án đầu tư xe buýt giai đoạn 2012-2015 (còn gọi dự án 1.680 xe, trong đó có 300 xe buýt CNG). Theo đó, với xe chạy dầu DO, nhà đầu tư chỉ trả trước 30% giá trị xe, 70% còn lại được Nhà nước hỗ trợ lãi suất vay 5%/năm, thời gian vay và hỗ trợ lãi suất là bảy năm. Riêng với xe buýt CNG, Sở GTVT kiến nghị chủ đầu tư được vay 100% giá trị xe. Theo ông Phùng Đăng Hải,Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Vận tải TP (xe buýt liên hiệp), cần nâng thời gian hỗ trợ vay lên 10 năm thay vì bảy năm như trong đề án. Còn ông Lâm Văn Phấn, Chủ nhiệm HTX Vận tải Việt Thắng, cho biết đơn vị dự kiến trong năm 2013 sẽ mua 10 xe CNG để từng bước thay thế số xe buýt cũ. “Hiện mức hỗ trợ lãi vay thấp, thời gian vay ngắn là những trở ngại lớn đối với chúng tôi” - ông Phấn nói.

LƯU ĐỨC