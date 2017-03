Chưa được giao đất đã bán nền

Sau hàng loạt đơn thư khiếu nại của cả trăm người dân về dự án khu đô thị mới An Phú Thịnh ở phường Đống Đa và Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định), Thanh tra tỉnh này đã vào cuộc và phát hiện chủ đầu tư khu đô thị này có sai phạm.

Vừa khởi công đã bán

Năm 2006, tỉnh Bình Định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng An Phú Thịnh (Công ty An Phú Thịnh) đầu tư, xây dựng khu du lịch-đô thị mới phía bắc sông Hà Thanh ở TP Quy Nhơn. Đây là dự án lớn ở Bình Định, có quy mô 153 ha, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỉ đồng.

Sau khi xác định ranh giới, tháng 5-2010, tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty An Phú Thịnh thực hiện dự án. Hai tháng sau khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, tỉnh đồng ý cho An Phú Thịnh tổ chức lễ khởi công và yêu cầu công ty hoàn tất các thủ tục xin giao đất, trình UBND tỉnh.

Ngay sau lễ khởi công, Công ty An Phú Thịnh huy động nhiều phương tiện ồ ạt san lấp mặt bằng. Công ty đã sử dụng hơn 20 tàu, sà lan có công suất lớn suốt ngày đêm hút cát từ con lạch nằm ngay trong nội thành đưa lên san lấp mặt bằng, hình thành khu đất ở rộng hàng chục hecta bên sông Hà Thanh. Có đất, An Phú Thịnh bắt đầu phân lô bán nền với giá hơn 8 triệu đồng/m2.

Công ty An Phú Thịnh đã san lấp, chuyển nhượng 81 lô đất tại dự án này với tổng số tiền 114 tỉ đồng. Ảnh: TẤN LỘC

Ngay khi An Phú Thịnh san lấp mặt bằng, hàng trăm hộ dân ở TP Quy Nhơn gửi đơn khiếu kiện khắp nơi vì không chấp nhận mức giá bồi thường. Các hộ dân bất bình trước việc đất của họ chưa được bồi thường thỏa đáng, chưa có quyết định thu hồi đất nhưng An Phú Thịnh đã ngang nhiên san lấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của họ.

Dự án vẫn còn đang đo vẽ

Khi thanh tra vào cuộc, các hộ dân mới té ngửa ra rằng dự án chưa được tỉnh phê duyệt, chưa có quyết định giao đất, chưa có quyết định đầu tư, chưa cho phép khai thác đất cát...

Theo Thanh tra tỉnh Bình Định, sau khi tỉnh yêu cầu thanh tra việc huy động vốn của An Phú Thịnh, đến tháng 10-2010, Sở Xây dựng mới nhận hồ sơ đầu tư, xây dựng của dự án. Sở Xây dựng tỉnh Bình Định khẳng định hiện nay vẫn chưa trình UBND tỉnh phê duyệt dự án trên bởi theo sở này, cần phải có thời gian xem xét, lấy ý kiến của chính quyền, các sở ngành liên quan trước khi trình tỉnh phê duyệt.

Còn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định thì cho hay do diện tích của dự án khá lớn nên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đang đo vẽ, chưa hoàn thành bản đồ địa chính; do đó hiện nay Sở chưa có căn cứ để trình UBND tỉnh ra quyết định giao đất, thuê đất cho Công ty An Phú Thịnh.

Theo thanh tra, sau khi khởi công dự án, An Phú Thịnh không hoàn tất các thủ tục pháp lý về đầu tư đã thi công san lấp. Trong vòng một tháng (từ tháng 9 đến tháng 10-2010), An Phú Thịnh đã chuyển nhượng quyền sử dụng 81 lô đất cho 59 người với tổng diện tích hơn 12.000 m2 dưới hình thức “vay vốn” với tổng số tiền gần 115 tỉ đồng.

Chưa hết, theo cam kết, An Phú Thịnh phải chuyển vào ngân sách tỉnh hơn 240 tỉ đồng, tiền ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng đến nay, công ty vẫn chưa thực hiện việc này.

Với các sai phạm như trên, bước đầu, tỉnh Bình Định đã yêu cầu Công ty An Phú Thịnh không được huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại dự án. Tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra các vấn đề pháp lý liên quan…

Dừng ngay việc huy động vốn Qua điện thoại, ông Lê Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết đã yêu cầu Công ty An Phú Thịnh dừng ngay việc huy động vốn, chuyển hơn 240 tỉ đồng kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án vào ngân sách tỉnh. Ông Lộc từ chối trả lời hướng xử lý các sai phạm của Công ty An Phú Thịnh. Với số tiền mà công ty này đã huy động thông qua hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông Lộc cho rằng đây là quan hệ giữa doanh nghiệp và các cá nhân, họ tự chịu trách nhiệm về các giao dịch của mình…

TẤN LỘC - UYÊN THU