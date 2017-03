Chưa khẳng định được độ an toàn ở núi Cấm

Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM vẫn chưa khẳng định được độ an toàn nơi đây để có thể thông xe trở lại bình thường. Báo cáo khảo sát chỉ mới cho biết về nguyên nhân sự cố sạt lở đá xảy ra hôm 5-5 làm sáu người chết mà chưa chỉ ra có đảm bảo người dân lên xuống núi an toàn hay không. Đó là nội dung cuộc họp do UBND tỉnh An Giang tổ chức ngày 3-8.

Theo Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM, nguyên nhân vụ sạt lở đá ở núi Cấm là do góc dốc ổn định ta luy đường chính lên núi được xây dựng trong các thành tạo địa chất bở rời, gốc ma sát nhỏ do có nhiều khoáng vật sét với các đặc tính về công trình kém. Độ góc dốc mái ta luy đạt trạng thái cân bằng phải nhỏ hơn 45o nhưng ở núi Cấm thì lớn hơn nhiều (từ 70o-80o) nên mất ổn định về trọng lực, nhất là khi có mưa. Vì vậy, việc sạt lở ta luy núi Cấm sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Đường chính lên núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) tới nay chỉ mới dám thông xe theo giờ. Ảnh: VĨNH SƠN

TS Lê Ngọc Thanh, Viện trưởng Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM, cho biết hiện trạng núi Cấm có bốn đới đứt gãy có nguy cơ sạt lở. Ven tuyến đường chính lên núi Cấm còn tới 126 tảng đá nằm cheo leo và được chia làm bốn cấp độ cảnh báo nguy cơ trượt lở. Giải pháp xử lý trước mắt là cần nạy các khối, tảng đá trên toàn bộ bề mặt sườn núi dọc theo đường chính lên núi. Về lâu dài, cần lập tổ kiểm tra thường xuyên gắn với việc tuyên truyền ý thức phòng ngừa trong dân… Đại diện Sở KH&CN đặt vấn đề hoàn thiện thêm giải pháp xử lý, như tại sao không nêm vào khối đá để giữ độ ổn định mà cứ phải nạy lên?

Ông Võ Anh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết ông ủng hộ giải pháp xử lý các tảng đá còn nguy hiểm như đại diện Sở KH&CN đề xuất, bởi nếu nạy toàn bộ 126 tảng đá thì số đá lấy đi rất lớn. Đơn vị tư vấn cần nghiên cứu lại để trả lời câu hỏi còn bao nhiêu tảng đá không an toàn, cần xử lý ngay. “Sau cuộc họp này, tôi giao cho Sở TN&MT chủ trì phối hợp các ngành liên quan và Viện Địa lý tài nguyên đi khảo sát, đối chiếu lại giữa báo cáo và thực tế. Bởi muốn thông xe, an toàn phải là trên hết” - ông Kiệt nói.

VĨNH SƠN