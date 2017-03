Chưa khởi tố vụ tai nạn ở Lào Cai

Bắt giam lái xe khiến trung tướng công an tử nạn Liên quan tới vụ TNGT khiến Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an, tử nạn ngày 3-9, Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) đã tạm giữ hình sự lái xe Nguyễn Xuân Tỉnh (37 tuổi, ở huyện An Lão, TP Hải Phòng) để làm rõ hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tại trụ sở công an, tài xế Tỉnh khai nhận khi đang lưu thông trên quốc lộ 5 hướng từ Hải Dương về Hà Nội thì bất ngờ gặp một chiếc xe con đang lùi ra đường. Tỉnh vội đánh lái sang trái để tránh khiến chiếc xe lao qua dải phân cách và đâm vào ô tô bảy chỗ đang đi hướng ngược lại. Cơ quan công an đang trưng cầu giám định hộp đen, thiết bị giám sát hành trình của chiếc xe khách để xác định xem Tỉnh có chạy quá tốc độ cho phép hay không. Thông tin từ Bộ Công an cho biết lễ tang Trung tướng - PGS-TS Nguyễn Xuân Tư (ảnh) được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao trong công an nhân dân. Lễ viếng từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 4-9 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang bắt đầu hồi 9 giờ; lễ an táng vào hồi 16 giờ cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà (xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).