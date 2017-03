Chứa mại dâm, bị phạt cả tù lẫn tiền

Vào lúc 11 giờ 30 ngày 29-10-2010, Công an huyện Châu Thành kết hợp với Công an tỉnh Hậu Giang kiểm tra, bắt quả tang tại phòng số 11 và 12 nhà trọ Ngọc Ngân do Hên quản lý có hai đôi nam nữ đang “vui vẻ”. Quá trình điều tra xác định khoảng 10 giờ cùng ngày có hai thanh niên đến nhà trọ Ngọc Ngân thuê hai phòng trọ, sau đó bảo Hên gọi gái. Hên đồng ý, thỏa thuận giá cả mua bán dâm, sau đó bố trí cho hai thanh niên vào hai phòng rồi gọi hai gái bán dâm đến phục vụ khách. Tại cơ quan điều tra, Hên còn khai nhận đã hai lần khác cũng có chứa mại dâm tại nhà trọ này, thu được 240.000 đồng tiền bất chính.

S.HẬU