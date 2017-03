Chứa mại dâm vì… nhà trọ ế ẩm

Tối 24-4, có 3 thanh niên đến nhà trọ Ngọc Thu của Hường ở ấp 1, thị trấn Nàng Mau uống nước và có nhu cầu mua dâm.



Sau khi nhận 900.000 đồng của khách, Hường điện thoại cho Nguyễn Thị T., Nguyễn Thị T.A. và N. đến bán dâm thì bị lực lượng Công an huyện Vị Thủy kiểm tra, bắt quả tang.



Tại cơ quan điều tra, Hường khai nhận trước đây T. và A. đến thuê nhà trọ của Hường và có than thở do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, một mình phải nuôi con nhỏ nên muốn đi khách để kiếm tiền nuôi con và có vốn làm ăn.



Sau đó cả 2 đã cho Hường số điện thoại nhờ Hường dẫn mối, họ sẽ trả tiền điện thoại là 10.000 đồng/lần, còn tiền phòng do khách trả.



Mặt khác, do nhà trọ ế ẩm nên Hường cũng muốn dùng “chiêu” này để câu thêm khách nhằm tăng thu nhập.



Theo S. Hậu (NLĐO)