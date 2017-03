Chưa nên cấm xe máy cũ

Xử lý xe nát trước176 phản hồi của bạn đọc có nhiều ý kiến nghiêng về hướng cần tập trung xử lý những chiếc xe quá cũ nát sử dụng cho việc chở hàng. Xe cũ vẫn tốt Gia đình tôi có chiếc xe Dream II của Thái Lan mua từ năm 1993. Đến nay tuy là xe cũ nhưng thiết bị theo xe vẫn còn tốt, chạy vẫn bình thường. Vậy thì sao phải bỏ đi không sử dụng nữa? Không nên đánh giá xe cũ theo niên hạn sử dụng, mà nên xem các thiết bị kèm theo xe có còn sử dụng tốt không, có đảm bảo được an toàn khi tham gia giao thông không. LÊ THỊ LOAN Nạn nhân của xe nát Tôi rất sợ khi nhìn thấy các xe cũ nát: không đèn, không thắng trước, hàn gắn thêm baga cồng kềnh... thường chở gas, nước đóng bình, nước đá, bia... trên đường. Hai người trong gia đình tôi đã là nạn nhân của loại xe này, do bị vướng vào baga chế thêm, cũng may là chỉ bị thương nhẹ, còn xe thì bị hư hỏng nặng. Cả hai người chạy xe cũ này đều nói rằng họ chỉ có vài trăm ngàn đồng để đền, không lấy thì họ bỏ xe. Theo tôi, những loại xe này nên cấm, chứ không phải cấm xe cũ dựa vào niên hạn xe. Chỉ cần cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các xe này, xem có đủ điều kiện lưu thông, giấy tờ có hợp lệ không... Cứ làm nghiêm khắc là giảm được tai nạn từ các xe không an toàn.

congthoai@ Phân định xe cũ và xe nát Xe cũ là xe sản xuất lâu năm nhưng được tu sửa, giữ gìn tốt nên giá trị sử dụng tốt, vẫn an toàn để lưu thông trên đường như các loại xe Vespa, xe Honda 67... Còn xe nát là xe do thiếu chăm sóc, bảo quản dẫn đến hư hỏng, không an toàn khi lưu thông trên đường. Các loại xe này thường tập trung vào các đối tượng chở gas, nước uống, nước đá, chở hàng hóa... và thường không có giấy tờ. Các loại xe này hầu hết là chưa kịp cũ đã nát. Cần phải loại bỏ những xe này mới thật sự mang lại an toàn cho mọi người.

