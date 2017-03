Chưa phạt ô tô thiếu bình chữa cháy

Một kỹ sư cơ khí đang làm việc ở một hãng ô tô có tiếng của Nhật Bản cho biết nhiều mẫu xe dưới chín chỗ không thiết kế chỗ để bình chữa cháy. “Các hãng sản xuất trước khi xuất xe ra đều kiểm tra chặt chẽ về an toàn. Cạnh đó, trước khi xe lăn bánh còn đăng kiểm nên khi xe đạt chuẩn thì việc cháy nổ rất hiếm xảy ra” - kỹ sư này nói. Thông tư 57 chỉ quy định dung tích, khối lượng tối đa của bình cứu hỏa mà không quy định mức tối thiểu nên nhiều người sẽ đối phó bằng cách trang bị bình chữa cháy mini. “Nếu xe cháy, chưa hẳn có ai đủ can đảm lấy bình xịt để chữa cháy. Tôi nghĩ lúc này hầu hết đều sẽ chạy nhanh, thoát thân. Việc còn lại thì để… bảo hiểm lo” - ông Lê Hoàng Đệ (quận 7, TP.HCM), người có chiếc ô tô bốn chỗ, nói. Theo ông Đệ, điều quan trọng là cần phòng ngừa từ việc quy định các tiêu chuẩn an toàn đối với các loại phương tiện giao thông. Kế đến là việc kiểm soát, đăng kiểm chứ không cần phải buộc “mỗi xe có một bình chữa cháy mini”. Thứ nữa, nhiều đô thị thiếu bãi giữ xe có mái che nên ô tô phải đậu nhiều giờ giữa trời nắng dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ. ________________________________________ Theo Thông tư 63/2014 của Bộ GTVT (có hiệu lực từ 1-1-2015), các loại xe ô tô kinh doanh vận tải (xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe đò, xe buýt, xe tải, xe container) phải có bình chữa cháy mới được cấp phép kinh doanh. Một chủ xe chạy ở Bến xe Miền Đông cho biết từ đầu năm 2015 dàn xe khách 30-45 chỗ của đơn vị đã được gắn bình chứa bột chữa cháy 4-6 kg. Nhưng theo Thông tư 57 thì mỗi xe khách này phải gắn thêm một bình dưới 4 kg và thêm một bình trên 4-6 kg; ngoài ra mỗi xe phải có thêm hai bộ găng tay chữa cháy, hai khẩu trang lọc độc. “Thông tư 57 buộc lắp thêm bình, thêm găng tay, khẩu trang là quá nhiêu khê. Theo lẽ thường, khi xe bị sự cố cháy thì cả lái, phụ xe phải lo thoát ra, đưa hành khách ra khỏi xe trước, còn thời gian đâu mà cứu xe. Cứu được người, dù xe cháy rụi là phước lớn lắm rồi” - vị này nói.