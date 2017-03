Lý do, đến nay đồ án quy hoạch xây dựng các trường ĐH, CĐ, DN vùng TP.HCM đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu vẫn chưa được hoàn tất. Tương tự là quy định về các tiêu chí di dời và hướng dẫn đăng ký di dời các trường do Bộ GD&ĐT chủ trì. Do đó, Sở QH-KT chưa có cơ sở để chọn lọc, xác định trường nào phải di dời.

L.ĐỨC - H.TUYÊN