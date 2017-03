Chưa tìm thấy công nhân mất tích vụ bục túi nước trong lò than

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết hiện công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai tìm kiếm công nhân bị mất tích, đồng thời tập trung cứu chữa những người bị thương tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Trước đó 12 công nhân vào làm việc ca đầu tiên tại khu vực 95, vỉa 6 thì một lượng nước lớn trong hầm lò ập xuống kéo theo đất đá vùi lấp đường ra khỏi lò. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ đã đưa 10 công nhân đi cấp cứu, một công nhân khác được xác nhận là đã chết sau khi cứu ra khỏi lò là anh Trần Quang Việt, hiện vẫn còn một người mất tích là công nhân Phạm Anh Vân, đến chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy.

Ông Đỗ Văn Kiên, Phó Giám đốc Công ty Than Hòn Gai, cho biết vị trí gặp nạn của 12 công nhân từ mức dọc vỉa -160 lên -85. Hiện tại Công ty cũng như Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã huy động hơn 400 thợ lò tinh nhuệ và các lực lượng khác cùng nhiều thiết bị phục vụ để tiến hành tìm kiếm theo ba mũi. Mỗi mũi 10 người thay phiên nhau vào từ dọc vỉa -160 và -165 sẽ tiếp cận được khu vực xảy ra sự cố. Theo ông Kiên, hiện chưa có thống kê cụ thể thiệt hại về tài sản sau khi sự cố xảy ra.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh Quảng Ninh hiện đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vụ bục ống nước trong lò than, đồng thời huy động các ngành chức năng liên quan khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Bước đầu tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 6 triệu đồng cho nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho người bị thương. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu TKV phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn tại khai trường Than Thành Công, thuộc Công ty Than Hòn Gai.

ĐẶNG TRUNG