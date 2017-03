Chưa tỏ tình, gã trai đã "hại đời" cô thôn nữ

Vốn là kẻ kiệm lời, đã để mắt tới cô thôn nữ tên L., Long chưa một lần bày tỏ. Hôm đó, ngày 19/12/2011, có cơ hội sánh đôi cùng L., Long chỉ lặng thinh.

Khi hai người đi ngang qua bãi đất trống rộng tối om, bất ngờ Long thực hiện hành vi hiếp dâm cô thôn nữ, bất chấp sự phản đối quyết liệt của bạn gái.

Hành động giao cấu trái ý muốn của Long đã cướp đi sự trinh trắng của L. khi chỉ còn mấy ngày nữa là cô bước sang tuổi 18. L. đã khóc tức tưởi vì bị làm nhục.

Bị cáo Long

Nghe tiếng khóc của L. trong đêm, một số người dân nhà ở cạnh bãi đất trống chạy ùa ra xem có chuyện gì.



Nhận ra người quen, Long bình tĩnh đáp: “Cô Huế ơi, đi về đi”. Nhận ra Long, người phụ nữ và mấy người hàng xóm nghĩ Long và L. đang tâm sự nên ai về nhà nấy.



Vì hổ thẹn mà L. đã không dám tố cáo Long ngay lúc đó. Cô thôn nữ vội vã mặc quần áo đi về nhà. Gần hai tuần sau cô mới dám viết đơn tố cáo hành vi đồi bại của Nguyễn Văn Long đến cơ quan công an.



Cuối tháng 12/2012, bị cáo Nguyễn Văn Long bị đưa ra xét xử phúc thẩm. Mặt mày ủ dột, bị cáo không thừa nhận hành vi hiếp dâm như bản cáo trạng đã truy tố.



Long cho rằng mình và bị hại có quan hệ yêu đương, khi hai người đi đến bãi đất trống trong thôn, vì có tình cảm với L. nên bị cáo đã ôm choàng lấy cô. Không thấy L. phản ứng, bị cáo nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cô thôn nữ.



Tuy nhiên, đó chỉ là lời khai một phía của bị cáo, không phù hợp với lời khai của bị hại tại cơ quan điều tra. Trước đó, tại cơ quan điều tra, L. khai rằng giữa hai người không có quan hệ yêu đương.



Bản thân Long cũng thừa nhận khi thực hiện hành vi giao cấu, L. có khóc và nói không được làm thế. Nhưng vì ham muốn dục vọng của bản thân, Long vẫn cố tình thực hiện hành vi giao cấu với L.



Do vậy, HĐXX đã không chấp nhập lời khai của Long. Cho rằng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tình dục người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Bởi vậy phải áp dụng một hình phạt tù tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.



HĐXX TAND TP Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Long 5 năm 6 tháng tù giam về tội "hiếp dâm".

