Chưa tống đạt quyết định khởi tố phó Công an TP Tuy Hòa

(PL)- Theo một số nguồn tin, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Hoàn, Thượng tá, Phó Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan đến vụ án năm sĩ quan công an ở tỉnh này dùng nhục hình gây chết người.

Các quyết định này đã được Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật TTXH (VKSND Tối cao) phê chuẩn. Thông tin cho biết thêm ông Hoàn được cho tại ngoại. Một số nguồn tin khác cho biết dự kiến trong thứ Hai ngày 29-9, cơ quan điều tra VKSND Tối cao sẽ tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàn. Trong khi đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào cuối giờ chiều qua (27-9), ông Lê Đức Hoàn khẳng định ông không biết việc ông đã bị khởi tố, việc đình chỉ chức vụ hay đình chỉ công tác cũng không. Đại tá Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cũng cho biết ông không hay việc khởi tố ông Lê Đức Hoàn. Đại tá Nhiên khẳng định ông Hoàn chưa bị đình chỉ công tác… Phó Bí thư Thành ủy TP Tuy Hòa Phạm Mạng cũng cho hay ông Hoàn chưa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng. Ông Lê Đức Hoàn là người liên quan trực tiếp trong vụ án dùng nhục hình gây chết người xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa. TẤN LỘC