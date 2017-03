Chưa xong tội này, lại lãnh án tội khác!

Cáo trạng cho biết tối 19-11-2009, do mâu thuẫn, Ích và đồng bọn tụ tập uống rượu, chuẩn bị hung khí để tìm Nguyễn Văn Trung đánh trả thù. 21 giờ cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng, tổ công tác Công an phường 9 (TP Tuy Hòa) đến yêu cầu giải tán. Nhưng Ích lấy rựa đã chuẩn bị sẵn xông đến hăm dọa tổ công tác. Sau đó, tổ công tác phát hiện nhóm của Ích và Nguyễn Văn Trung đang hỗn chiến tại khu Công viên FBS, Ích dùng rựa chém anh Trung ngã bất tỉnh trên bãi cỏ. Ích còn dùng rựa xông vào định hành hung phó trưởng Công an phường 9.

Huỳnh Văn Ích đã từng đi cải tạo 24 tháng, hai lần tù giam về tội trộm cắp tài sản, trong khi đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa điều tra, khởi tố về tội trộm cắp tài sản, Ích lại tiếp tục phạm tội chống người thi hành công vụ như trên.

SÔNG BA HẠ