Chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm dài ngày trên biển Đông

Cuối giờ chiều 10-3, ông Đoàn Hữu Gia - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết chưa có thêm thông tin gì về máy bay mất tích ngoài vật thể lạ (do máy bay C130 của Singapore phát hiện) đã được xác định là cuộn cáp đã bám rêu. Riêng thông tin nhiều mảnh vụn ngoài biển cách Vũng Tàu 60 km về phía Đông Nam do máy bay dân dụng Hồng Koong thông báo đang được lực lượng tìm kiếm cứu nạn thông báo xác minh, chưa rõ kết quả.



Thủy phi cơ - một trong những phương tiện tìm kiếm cứu hộ Việt Nam huy động để tìm kiếm chếc máy bay Boeing mất tích

Báo cáo đến 18g của UBQG TKCN cho biết, trong ngày 10-3, VN sử dụng 06 máy bay gồm: 03 AN 26, 02 Mi 171, 01 DHC6, bay 12 lần chuyến; 07 tàu các loại gồm: SAR 413, SAR 272, CSB 2001, CSB 2003, HQ 954, HQ 637, KN 774 tiếp tục rà soát xung quanh hiện trường, mở rộng phạm vi về hướng Tây Bắc so với khu vực tìm kiếm hôm qua; tập trung xác minh các vật thể do máy bay phát hiện.



Những chiến sĩ tìm kiếm cứu nạn đã quần đảo suốt ba ngày qua trên biển Đông

Tàu HQ 888 trên đường đến hiện trường; CSB 2002 xuất phát ra hiện trường thay thế cho tàu CSB 2001 về tiếp nhiên liệu; tàu HQ 627 bổ sung dầu, nước cho tàu SAR 413.

Lực lượng tìm kiếm của nước ngoài có 4 máy bay, 11 tàu gồm: Malaysia 02 máy máy bay, 07 tàu; Singapore: 02 máy bay, 02 tàu; Trung Quốc: 02 tàu cùng tham gia tìm kiếm.



Vụ mất tích của chiếc Boeing 777-200 Malaysia Airline gợi nhớ lại vụ tai nạn máy bay kinh hoàng năm 2009 xảy ra với chiếc máy bay hãng France Airline

Thiếu tướng Phạm Hoài Giang, Chánh VP UBQG TKCN cho biết, trên cơ sở các thông tin hiện có, điều chỉnh lại khu vực cần tập trung lực lượng, mở rộng về khu vực vị trí mất liên lạc ban đầu của máy bay và phía Nam Côn Đảo. Bên cạnh đó, chuẩn bị sẵn cho phương án tìm kiếm dài ngày

Về trường hợp hai tàu của Trung Quốc là 999 và 528 được Việt Nam cấp phép cho vào tìm kiếm, Thượng tướng Đỗ Bá Ty kết luận, hai tàu này sẽ hoạt động cùng với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của VN. Trong trường hợp 2 tàu này vào vùng lãnh hải của VN sẽ hoạt động theo sự hướng dẫn của phía Việt Nam.

Ngoài ra, phía tàu hải quân của Hoa Kỳ cũng đã điều chỉnh không hoạt động tại vùng lãnh hải của VN mà hợp đồng tác chiến với phía Malaysia.

Trọng Phú