Chuẩn bị khởi công sân bay An Giang

(PL)- Ngày 27-6, ông Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang, cho biết UBND tỉnh An Giang đã thống nhất với Cục Hàng không Việt Nam chọn ngày 7 hoặc 8-7 tới làm lễ khởi công sân bay An Giang (tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành).

Sân bay này có tổng diện tích hơn 235 ha, đường băng dài 1.850 m và rộng 45 m; có thể tiếp nhận máy bay ATR72 hoặc tương đương và khả năng còn tiếp nhận được các loại máy bay lớn hơn như Airbus A321. Tổng kinh phí đầu tư sân bay đến năm 2030 trên 3.400 tỉ đồng. VĨNH SƠN