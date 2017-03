Chuẩn bị thông xe kỹ thuật cầu Hàm Luông

Cầu Hàm Luông nằm trên quốc lộ 60, nối TP Bến Tre với huyện Mỏ Cày, được khởi công xây dựng ngày 1-4-2007, tổng mức đầu tư hơn 786 tỉ đồng. Toàn bộ dự án có chiều dài 8,2 km; trong đó, cầu chính và cầu dẫn 1.227,2 m, rộng 16 m, tĩnh không thông thuyền 20,5 m, khoảng thông thuyền 80 m, có quy mô bốn làn xe, trọng tải thiết kế HL 93.

Do còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, phải tiếp tục thi công, cho nên cầu Hàm Luông không kịp thông xe vào dịp tết Nguyên đán sắp tới. Sau khi thông xe kỹ thuật, công trình phải rào chắn để thi công một số hạng mục còn lại như hoàn thiện các khe co giãn, lắp đặt lan can, hệ thống đèn chiếu sáng và thảm nhựa mặt cầu…

Hiện hai tuyến đường dẫn vào cầu Hàm Luông phía Mỏ Cày và TP Bến Tre dài gần 6,5 km đang được khẩn trương thảm bê tông nhựa.

Dự kiến ngày 30-4, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

