Chuẩn bị tổ chức tết Nguyên đán Ất Mùi an toàn,tiết kiệm

Tại nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 1-2015 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương điều hành hợp lý giá xăng dầu bán lẻ trong nước; đề xuất phương án điều chỉnh giá điện phù hợp với điều kiện thực tế.

Chính phủ cũng yêu cầu bộ này chỉ đạo bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, tăng giá đột biến. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, sản xuất, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện các biện pháp tổ chức phương tiện giao thông để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết. Bộ này chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, điều hành quản lý giá cước vận tải phù hợp, bảo đảm lợi ích của đơn vị kinh doanh vận tải và người sử dụng dịch vụ.

Cùng với đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện, điều kiện kinh doanh vận tải, giá cước vận tải trên địa bàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chất lượng các công trình giao thông.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm. Đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán.

Bộ NN&PTNT phải bảo đảm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và sau tết Nguyên đán. Ngăn chặn tình trạng buôn lậu gia súc, gia cầm qua biên giới. Bộ VH-TT&DL và các địa phương quản lý hoạt động lễ hội xuân bảo đảm văn minh, lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục. Đồng thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các biểu hiện tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.