Theo chỉ thị của Thủ tướng, tháng 9 hằng năm được lấy làm Tháng an toàn giao thông. Hiện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã ban hành kế hoạch hành động của Tháng an toàn giao thông 2010.

Nội dung Tháng an toàn giao thông năm nay sẽ tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng văn hóa giao thông. Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các lỗi như vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, không đội mũ bảo hiểm… HC