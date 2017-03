Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ "kỳ án vườn mít"

Trước đó, ông Lê Bá Triệu (cha ruột Lê Bá Mai, quê Thanh Hóa) có văn bản kiến nghị gửi Chánh án TAND tối cao cùng một số cơ quan chức năng đề nghị sớm đưa vụ án liên quan đến con trai ông ra xét xử phúc thẩm vì đã kéo dài quá lâu.



Như đã đưa tin, ngày 16.1.2004, tại vườn mít ở ấp 1, xã An Khương, H.Bình Long, tỉnh Bình Phước, người dân phát hiện thi thể bé T.U (lúc đó 11 tuổi) bị xiết cổ. Sau đó, Lê Bá Mai bị bắt vì là nghi can trong vụ án.



Cơ quan điều tra kết luận: ngày 12.1.2004, Mai được một người dân thuê đi rải phân trồng mì tại một trang trại gần nhà. Trong lúc làm việc, Mai thấy cháu U. đang mót củ mì gần đó nên khi xong việc đã chạy về nhà lấy xe máy quay lại, rủ cháu U. vào vườn mít chơi. Tại đây, Mai đánh cháu U. ngất xỉu rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sợ vụ việc vỡ lở, Mai đã lấy chiếc quần dài của U. xiết cổ cô bé đến chết.



Tháng 3.2005, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Lê Bá Mai mức án tử hình về hai tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”.



Tháng 8.2005, Tòa phúc thẩm TAND tối cao bác kháng cáo kêu oan của Mai, giữ nguyên mức án tử hình. Tháng 2.2007, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của Viện KSND tối cao, tuyên hủy hai bản án trên để điều tra, xét xử lại từ đầu.



Sau nhiều lần trả hồ sơ, ngày 18.5.2011, TAND tỉnh Bình Phước tuyên Lê Bá Mai không phạm tội, trả tự do cho ngay tại phiên tòa.



Tuy nhiên vụ án bị Viện KSND tỉnh Bình Phước ra quyết định kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm Lê Bá Mai theo hướng có tội.



Theo Lê Nga

(TNO)