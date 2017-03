Chuẩn hóa đội ngũ lái xe, tiếp viên xe buýt

Đó là một trong những quy định sửa đổi tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt mà UBND TP.HCM vừa ban hành và có hiệu lực từ 28.2.



Cũng theo quy định này, tài xế xe buýt phải có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế quận, huyện cấp.



Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; có giấy chứng nhận tập huấn do trường Cao đẳng GTVT cấp và lớp bồi dưỡng hằng năm về nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp.



Về tiêu chuẩn giấy phép lái xe, tài xế xe buýt từ 10 đến 30 chỗ phải có giấy phép lái xe hạng D trở lên; đối với ô tô buýt trên 30 chỗ phải có giấy phép lái xe hạng E trở lên.



Quy định này cũng nêu rõ thái độ phục vụ của nhân viên xe buýt, một trong những phiền hà, tiêu cực phổ biến trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt tại TP trong thời gian qua.



Theo đó, quản lý nhân viên và nhân viên phục vụ trên xe buýt phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ quan quận, huyện cấp trong vòng 12 tháng nhưng không quá 2 tháng khi nộp hồ sơ xin việc; có giấy chứng nhận tập huấn do Hiệp hội Vận tải ô tô VN cấp.

Nhân viên phục vụ trên xe buýt có nhiệm vụ bán vé đúng giá; xé và đưa vé cho hành khách; kiểm tra vé đúng quy định; có thái độ phục vụ đúng mực, không phân biệt đối xử với hành khách sử dụng vé bán trước và người tàn tật; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định.



Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe buýt khi làm việc phải đeo bảng tên và mặc đồng phục, phải hiểu biết những quy định về vận tải khách, có trách nhiệm cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động xe buýt; giúp khách lên xuống an toàn và ổn định chỗ ngồi cho hành khách, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ có thai…



Xe buýt tại TP.HCM không nhận chở xe đạp, xe gắn máy hai bánh, hàng hóa cồng kềnh, hàng tanh hôi, lây nhiễm, súc vật, chất dễ cháy nổ.





Theo Trần Duy (TNO)