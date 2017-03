Chửi mẹ, đòi đốt nhà và chém công an trọng thương

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TX Hương Trà, khoảng 15h ngày 15/10/2012, do có mâu thuẫn với gia đình, nên sau khi Lương đi uống bia đã về nhà bố mẹ tại thôn Hương Lộc (xã Hương Bình) nhặt đá ném vào nhà rồi chửi mẹ mình là bà Nguyễn Thị Nguyệt.

Lúc này có anh Nguyễn Văn Thiện (em trai Lương) đi chơi về, thấy vậy Lương dùng đá ném và đuổi đánh anh Thiện nhưng không đuổi kịp. Sau đó, Lương vào nhà bếp lấy con dao (dài 35 cm) và dùng xe máy đi tìm anh Thiện.

Trên đường đi, Lương gặp anh Phan Út (Công an viên thôn Hương Lộc) nên anh Út bảo Lương quay về nhà và điện báo cho Ban công an xã Hương Bình. Lúc này, anh Nguyễn Minh Tuấn (công an viên thôn Hải Tân) đang trực ban. Nhận được tin, anh Tuấn đã báo cho đồng chí Trưởng công an và Chủ tịch UBND xã Hương Bình.

Được sự phân công của Trưởng công an xã, anh Tuấn phối hợp với anh Út đến hiện trường giải quyết vụ việc. Khi đến hiện trường, anh Tuấn thấy Lương cầm con dao đứng trước nhà nên yêu cầu Lương cất dao và về trụ sở UBND xã để giải quyết.

Tên Lương trước tòa.



Thấy vậy, Lương vào nhà bế đứa con trai của mình 2 tuổi chạy ra sân đòi giết chết con. Thấy Lương hung hăng, manh động nên anh Tuấn bảo Lương bỏ con xuống và đi lại gần giật đứa bé trên tay Lương rồi đưa cho bà Nguyệt bồng.

Ngay lập tức, Lương dùng dao chém mạnh vào vai trái của anh Tuấn rồi vào nhà dùng giẻ tẩm xăng định đốt nhà thì bị anh Tuấn và anh Út khống chế bắt giữ. Hậu quả, anh Tuấn bị xây xát ở vùng vai trái.

Tòa án nhân dân (TAND) TX Hương Trà tuyên phạt Nguyễn Văn Lương 12 tháng tù giam. Được biết, Lương từng có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng vào tháng 4/2012 đã bị Ban công an xã Hương Bình xử phạt hành chính 500.000 đồng.

Theo Đại Dương (Dân trí)