Chùm ảnh tổng hợp hành trình truy bắt nghi phạm vụ thám sát ở Yên Bái

Trưa 14-8, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục C45 (Bộ Công an) cùng Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Đại tá Phạm Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng bộ đội, dân phòng… đã có cuộc họp nhanh tại nhà văn hóa thôn 1, xã Văn Lâm đánh giá tình hình và triển khai các bước tiếp theo nhằm phá án. Thiếu tướng Chiêu nhận định nhiều khả năng Hùng chưa ra khỏi địa bàn gây án nên cần tập trung lực lượng truy bắt một cách nhanh nhất.