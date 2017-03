Chung cư bị hờ hững vì không đại hạ giá

Tại Hà Nội, nhiều khách hàng tỏ rõ thái độ chờ giá nhà đất, đặc biệt là phân khúc chung cư giảm tiếp. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc điều hành Sàn giao dịch bất động sản Vạn Phúc cho hay, một tuần trở lại đây, thị trường tiếp tục rơi vào cảnh trầm lắng trong hầu hết các phân khúc đất biệt thự, liền kề, chung cư. Rất nhiều khách đến dò hỏi thông tin xong không ai đặt tiền cọc.



Nguyên nhân cơ bản, theo ông Dũng, là nhà đầu tư đang chờ thị trường chạm đáy. Sau động thái giảm giá ở một số dự án tại TP HCM và việc ngân hàng vẫn chưa mở hầu bao, nhiều người tin rằng địa ốc sẽ còn sụt giảm. "Nhiều nhà đầu tư còn cho hay sẽ chờ đến hết năm 2012 mới quyết định đầu tư vào bất động sản", ông Dũng tiết lộ.



Khác với trước, chung cư hạng trung đang trong giai đoạn nhận nhà không còn tăng giá đột biến mà có xu hướng chững hoặc giảm trong một tháng đổ lại đây. Chung cư 28 tầng làng quốc tế Thăng Long hiện còn 39-41 triệu đồng mỗi m2; N05 Trần Duy Hưng rao 39-40 triệu đồng mỗi m2, giảm 2-3triệu đồng mỗi m2, C' Land 156 Xã Đàn ở mức 42-43triệu đồng m2, trong khi trước đó chào tới 47-48 triệu đồng mỗi m2. Chung cư 170 Đê La Thành giá hiện tại cũng còn 35-38 triệu đồng mỗi m2, giảm khoảng 2-3 triệu đồng mỗi m2.







Địa ốc Hà Nội vẫn tiếp tục trầm lắng. Ảnh: Hoàng Lan

Theo Hoàng Lan - Vũ Lê (VNE)



Các dự án cao cấp như Bắc An Khánh, Mulberry Land, Usilk City càng khó bán hơn. Nhiều khách hàng chấp nhận bán giá gốc, thậm chí chấp nhận lỗ cũng không có người hỏi mua.Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản ở khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) cho hay, khó khăn lắm, sàn ông mới có người đăng ký mua được 2 căn hộ trong suốt gần nửa tháng qua, song 3 hôm trước, khách hàng đã hủy lệnh mua. "Tâm lý chờ đợi đang bao trùm khắp nơi", vị giám đốc này bộc bạch.Tại TP HCM, động thái bán tháo của hai dự án PV Landmark và An Tiến khiến các dự án có giá bán cao hơn bắt đầu "nếm trái đắng". Chị Xuân Bình, dự định mua căn hộ thuộc phường Thảo Điền, quận 2 với giá 24 triệu đồng mỗi m2 đã không ngần ngại từ bỏ mục tiêu khi hay tin PVL giảm giá đến 35%. Chị Bình cho hay: “Nếu bây giờ tôi mua căn hộ thì quá vội vàng. Dự án này vừa giảm 35%, dự án kia giảm theo 20%, tình hình này mua sau ít lỗ hơn mua trước”.Anh Nguyễn Đình Toàn, nhân viên một sàn địa ốc tại quận 2 đang phân phối căn hộ Thủ Thiêm Xanh, và một số dự án tại phường Thảo Điền cho biết, chỉ trong vòng 4 ngày, nhiều khách hàng tiềm năng đã hủy kế hoạch mua nhà.Thuộc phân khúc cao cấp, dự án The Vista, The Estela, Imperia An Phú, Xi River View Palace có giá bán 30-45 triệu đồng mỗi m2 tùy vị trí căn hộ. Cùng phân khúc với PV Landmark có căn hộ An Phú - An Khánh, An Hòa và một số dự án trung cấp tại phường Thảo Điền có giá thấp nhất 19,3 triệu đồng mỗi m2 và cao nhất là 26 triệu đồng mỗi m2. Căn hộ PV Landmark và An Tiến giảm giá khiến giá mới hai dự án nay chỉ bằng một nửa của các dự án cao cấp và thấp hơn sản phẩm cùng phân khúc từ 2-10 triệu đồng mỗi m2.Lãnh đạo sàn địa ốc Hòa Bình (phân phối hai dòng sản phẩm thuộc khu Nam và khu Đông Sài Gòn) cho biết, việc bán hàng trong thời gian tới sẽ rất khó khăn vì thị trường có quá nhiều giá. Theo chuyên gia này, cú sốc căn hộ bị đại hạ giá không lớn bàng cú sốc về mặt tâm lý. Khách hàng sẽ hoang mang, đặt ra nhiều câu hỏi về giá cả, chất lượng, mức độ hoàn thiện, khả năng sinh lời... trong bối cảnh giá căn hộ không còn ở vùng bất khả xâm phạm nữa.Theo bộ phận nghiên cứu thị trường bất động sản Công ty GIBC, tính đến tháng 10, giá căn hộ TP HCM đã giảm 20-37% so với cùng kỳ.Trao đổi với PV, chuyên gia tài chính và đầu tư Đinh Thế Hiển cho biết: "Việc bán tháo căn hộ nên xem là tất yếu. Dù công khai hay ngấm ngầm đều là tín hiệu tốt, có lợi cho người mua nhà. Điều này cho thấy doanh nghiệp bất động sản đang đi đúng theo hướng tái cấu trúc nền kinh tế của Chính phủ".Theo ông Hiển, mức giảm giá căn hộ lý tưởng (phù hợp với thu nhập và khả năng thanh toán của người dân) là 50%, nhưng giảm giá thực tế bao nhiêu, như thế nào là do doanh nghiệp tự cân nhắc và thị trường điều chỉnh.Chuyên gia này nhận định, trong một vài năm tới, bất động sản không có động lực tăng giá vì nguồn cung trên thị trường rất nhiều nhưng nhu cầu của đối tượng có khả năng thanh toán không tăng. "Trong giai đoạn gần về cuối năm, nếu doanh nghiệp không chịu được lãi suất, hiện tượng bán tháo có thể tiếp diễn. Thậm chí, nếu các vụ vỡ nợ tiếp tục xảy ra, nhiều khả năng chính các ngân hàng cũng có thể bán tháo bất động sản đang được con nợ thế chấp", ông nói.