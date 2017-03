Chứng cứ buộc tội mâu thuẫn, tòa trả hồ sơ

Theo hồ sơ, ngày 18-3, do tranh giành nước tưới thanh long, ông Nam dùng tay đánh ông Trần Văn Hồng. Nghe vợ nạn nhân tri hô, ông Vân từ cách xa hơn 200 m chạy đến can ngăn.

Ông Nam bị khởi tố do nạn nhân bị nứt sọ chẩm 8% và 5% thương tật trên mặt do vật sắc nhọn gây ra. Khi ông Nam khiếu nại mình đánh bằng tay thì không thể làm nạn nhân nứt sọ chẩm và có 5% thương tật bằng vật sắc nhọn, ngày 8-12-2010, Công an và VKS TP Phan Thiết họp thống nhất khởi tố thêm ông Vân. Theo biên bản này thì tại địa điểm xảy ra không có gì là vật sắc ngoài cây liềm mà cơ quan điều tra quy kết ông Vân mang theo để can ngăn. Trong khi đó, ông Vân khẳng định đã ném cây liềm trước khi chạy đến can ngăn và cây liềm cũng không được thu giữ làm tang vật vụ án.

Ngoài ra, hồ sơ bệnh án cũng không thể hiện có cây liềm. Đặc biệt là trong hồ sơ bệnh án có đến ba bản phim CT Scaner chụp sọ não của nạn nhân, một ghi nhận nạn nhân bị nứt sọ chẩm. Hai lần chụp sau lại cho thấy sọ nạn nhân bình thường...

NGUYỄN PHÚ NHUẬN