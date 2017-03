Chung cư Nguyễn Siêu tiếp tục lắc lư

Khoảng 10 giờ trưa 6-1, người dân sống tại chung cư năm tầng ở số 5 Nguyễn Siêu hối hả túa chạy xuống đất do thấy sàn nhà rung chuyển. Họ không dám dùng thang máy mà chạy bằng thang bộ cho an toàn. Chị Lâm Ái Mỹ Nữ (căn hộ 304) nói: “Cái gì cũng rung, lắc hết. Ly nước để trên bàn bỗng dưng sóng sánh, cột để chỉ trên bàn máy may cũng rung đèn treo lắc qua lắc lại… Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi cùng mọi người vội vàng chạy thẳng xuống đất cho an toàn”.

Khi đã trấn tĩnh, mọi người xác định chung cư bị rung lắc do quá trình thi công cao ốc Saigon Residences kế bên. Ngay lập tức, ban quản trị chung cư báo sự việc cho Thanh tra xây dựng phường Bến Nghé. Làm việc với tổ công tác của phường, ông Nguyễn Huy, đại diện đơn vị thi công cao ốc, cho biết việc rung lắc xảy ra do họ sử dụng cần cẩu búa rung để rút cừ lassan (từ công trình cũ trên nền đất) để tiếp tục làm móng khoan cọc nhồi. “Chúng tôi sẽ kiến nghị chủ đầu tư thay đổi phương án thi công” - ông Huy nói.

Đại diện chủ đầu tư cao ốc Saigon Residences, bà Lê Anh Thư, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Trung tâm thương mại và căn hộ Sài Gòn, giải thích: “Các cọc (cách chung cư gần 1 m) đã đóng lâu ngày nên bị cũ, chúng tôi phải nhổ ra để đóng một số cọc mới nên có làm rung nhẹ công trình kế bên. Đó là hiện tượng bình thường khi có một chấn động chứ không phải sự cố. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi cũng đã đổi ngay phương án thi công, chọn vị trí khác xa hơn để gia cố móng, không đụng đến khu vực này nữa”. Bà Thư cho biết thêm, đơn vị thi công đảm bảo phương án thi công vẫn an toàn, có đơn vị độc lập giám sát và thực hiện đúng các yêu cầu của Sở Xây dựng khi cao ốc được thi công trở lại.

Cao ốc Saigon Residences (11D Thi Sách, quận 1) được khởi công vào tháng 4-2007. Tháng 11-2007, việc thi công tầng hầm của cao ốc từng khiến chung cư số 5 Nguyễn Siêu bị nghiêng, nứt. Tháng 7-2009, Sở Xây dựng có văn bản cho phép cao ốc này được thi công trở lại và yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải lập hệ thống quan trắc biến dạng công trình và các công trình lân cận. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư phải báo cáo định kỳ cho Sở về chất lượng công trình.

ÁI PHƯƠNG - CẨM TÚ