Chung cư sai phạm, cư dân bị ách cấp giấy

Gần đây, UBND TP.HCM có nhiều cuộc họp với các sở, ngành về các vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận (GCN) cho người mua căn hộ chung cư. Theo báo cáo của Sở TN&MT, có nhiều lý do dẫn đến việc người mua bị chậm cấp GCN, trong đó có việc chủ đầu tư (CĐT) vi phạm.



Phải báo cáo UBND TP để xử lý sai phạm

Ông Nguyễn Thanh Phú cho hay ông đóng tiền mua căn hộ tại block B, chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp) trầy trật trễ hẹn nhiều năm mới nhận được căn hộ cách đây khoảng hai năm. Từ đó tới nay chưa thấy CĐT thông báo kêu gọi làm GCN cho người mua nên ông cũng không biết khi nào có giấy hồng. “Không phải riêng mình tôi, cả block B hơn 300 căn chưa có ai được cấp giấy. Dạo gần đây, nghe nói các chung cư Khang Gia khác bị ách cấp giấy do vi phạm xây dựng nên tôi quá lo lắng, không biết chung cư mình có bị tương tự không” - ông Phú bày tỏ.

Đồng cảnh ngộ, cư dân của những chung cư Nguyễn Quyền (quận Bình Tân), Khang Gia Tân Hưng (quận Tân Phú), Rubyland (quận Tân Phú)... cũng lâm vào hoàn cảnh không biết khi nào có được GCN căn hộ đã mua do những sai phạm của CĐT.

Chị Huỳnh Bích Vi, một trong những cư dân tại chung cư Khang Gia Tân Hưng, cho hay chị rất bức xúc trước việc CĐT sai phạm nhưng cư dân lại bị ảnh hưởng quyền được cấp GCN. Theo kết luận của Thanh tra Sở Xây dựng vào tháng 5-2018, chung cư này có hàng loạt vi phạm như xây dựng sai phép, chia nhỏ căn hộ tại tầng một và lửng thành 71 căn hộ bán cho người mua, chưa nghiệm thu nhưng đã bàn giao nhà cho cư dân từ năm 2015. Hiện nay việc xử lý vi phạm tại chung cư này vẫn chưa hoàn tất dù đã có chỉ đạo của Sở Xây dựng. “Chúng tôi là người dân, không thể nắm hết được pháp lý của dự án, không liên quan đến những vi phạm của CĐT, thế nhưng lại bị ách cấp giấy” - chị Vi bày tỏ.

Tại báo cáo của Sở TN&MT về cấp GCN cho người mua nhà tại các dự án chung cư ở TP.HCM, sở này xác nhận chưa xem xét cấp GCN cho những chung cư mà CĐT thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà bán căn hộ hình thành trong tương lai; các dự án xây dựng sai phép; CĐT chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất… Mới đây, tại buổi đối thoại và trao đổi giữa sở này với báo chí về công tác cấp GCN cho người dân, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Dư Huy Quang cho hay theo quy định tại Nghị định 43/2014 hướng dẫn Luật Đất đai, tại khoản 5 Điều 72 về trình tự thủ tục cấp GCN cho người mua tại dự án chung cư có quy định: “Trường hợp CĐT dự án có vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở thì Sở TN&MT báo cáo UBND cấp tỉnh để xử lý theo quy định pháp luật”. Do quy định trên nên những chung cư có vi phạm chưa được xét cấp GCN cho người mua mà phải chờ ý kiến của UBND TP.



Chung cư Khang Gia Tân Hưng (quận Tân Phú, TP.HCM) có đủ sai phạm khiến cư dân bị ách cấp giấy. Ảnh: CTV

Chỗ để ô tô: Chưa quy định

Sở TN&MT cho biết Luật Nhà ở cho phép người mua căn hộ được mua hoặc thuê chỗ để ô tô. Trên thực tế, người mua căn hộ và chỗ để ô tô có nhu cầu cấp GCN cho căn hộ và chỗ để ô tô. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định và hướng dẫn cấp GCN đối với diện tích chỗ để ô tô nên “Sở cấp GCN căn hộ và ghi chú phần diện tích chỗ để ô tô tại trang 2 GCN (chưa công nhận quyền sở hữu chỗ để xe)”. Theo Sở, cần ban hành quy định về công nhận quyền sở hữu phần diện tích chỗ đậu ô tô cho người nhận chuyển nhượng. Sở cho hay trên thực tế, Sở Xây dựng cấp phép xây dựng hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở có phê duyệt cho một số dự án chung cư trên địa bàn TP có loại hình “căn hộ văn phòng kết hợp để ở”. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Nhà ở thì chưa có cơ sở pháp lý giải quyết cấp GCN cho căn hộ officetel. Bộ Xây dựng đã có Công văn 637 năm 2012 cho rằng việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công trình, như làm tăng dân số, tăng lưu lượng người ra vào, tăng tải trọng công trình, mật độ xe ra vào tăng cao, nhu cầu diện tích chỗ để xe lớn gây khó khăn cho việc kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của cư dân sống tại chung cư. Do đó, Sở TN&MT kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến để giải quyết vướng mắc về cấp GCN cho loại hình căn hộ này.

Tại buổi đối thoại giữa các doanh nghiệp bất động sản với lãnh đạo Sở Xây dựng do Sở Xây dựng tổ chức ngày 30-8 vừa qua, các doanh nghiệp cũng đặt câu hỏi về hai vấn đề này. Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn cho hay Sở cũng đang chờ hướng dẫn từ các bộ, ngành về những vướng mắc trong việc công bố dự án không cho phép người nước ngoài mua căn hộ vì lý do an ninh, quốc phòng cũng như việc cấp GCN cho căn hộ kết hợp văn phòng officetel.