Chung cư tái định cư: Hư do bảo trì kém

“Một số chung cư tái định cư có nhiều hư hỏng nhưng không ảnh hưởng tới kết cấu” - Sở Xây dựng TP.HCM khẳng định tại buổi giám sát của HĐND TP.HCM về vai trò, trách nhiệm của sở này trong việc tham gia triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 16/2012 của HĐND TP, ngày 9-6.

Do “hạn chế trong đầu tư”

Sở Xây dựng cho hay trong năm 2013 đã tổ chức ba đợt kiểm tra tại bảy dự án tái định cư. Kết quả kiểm tra cho thấy các chung cư có xuất hiện hư hỏng ở phần hoàn thiện như sơn tường, cửa, lan can, ban công… và hệ thống kỹ thuật như cấp thoát nước. Tất cả chung cư được kiểm tra đều không phát hiện hư hỏng kết cấu chịu lực.

Theo Sở Xây dựng, một số hư hỏng phát sinh do trong thiết kế thiếu phương án xử lý lún triệt để, dẫn tới sụt lún nền xung quanh công trình như tại các chung cư An Sương, An Phúc - An Lộc, Vĩnh Lộc B. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến an toàn kết cấu của chung cư.

Chung cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh bị người dân phản ánh rất nhiều về chất lượng. Ảnh: QH

“Những hư hỏng trên không phải do xây dựng kém chất lượng mà do hạn chế trong đầu tư vì nếu thiết kế xử lý lún triệt để sẽ rất tốn kém. Ngoài ra, nguyên nhân chủ yếu gây ra các hư hỏng ở những chung cư tái định cư này là do quá trình sử dụng không được bảo trì đúng mức” - sở nhận định.

Theo đại biểu HĐND Nguyễn Tấn Tuyến, chung cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh bị người dân phản ánh rất nhiều về chất lượng. Vì thế, kết luận của Sở Xây dựng về nguyên nhân hư hỏng các chung cư là do “hạn chế trong đầu tư” khiến ông không yên tâm. Ông Nguyễn Thanh Xuyên, Phó phòng Quản lý chất lượng Sở Xây dựng, giải thích: Các hư hỏng tại chung cư trên như lún vỉa hè chỉ gây ảnh hưởng về mặt mỹ quan, kiến trúc, không ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Sở Xây dựng sẽ có văn bản yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hết những hư hỏng trên.

Nhiều hộ còn phải tạm cư dài hạn

Tại buổi giám sát, sở cho hay UBND các quận, huyện đã bố trí tái định cư, chấm dứt tạm cư được 230/1.427 hộ gia đình, cá nhân. Số còn lại chưa bố trí do quỹ nhà tái định cư vừa mới xây dựng xong, các đơn vị đang triển khai những thủ tục tiếp nhận, bàn giao và sẽ hoàn tất việc bố trí tái định cư trong quý II, quý III-2014.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, trước thời điểm HĐND TP ban hành Nghị quyết 16, TP có 1.427 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng bởi 24 dự án đang tạm cư tại 10 quận, huyện. Tuy nhiên, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, cho hay kế hoạch trên đang gặp một số vướng mắc.

Chẳng hạn, 82 hộ đăng ký nhận nền tái định cư tại khu 90 ha Nam Rạch Chiếc quận 2, TP đề nghị quận 2 vận động chuyển sang nhận căn hộ nên phải có thời gian và chưa thể khẳng định được thời điểm hoàn tất. Cạnh đó, 380 hộ tại dự án chung cư Nguyễn Kim, quận 10 cũng phải chờ vì tới quý I-2017 chung cư này mới xong, trừ khi chuyển sang nhận căn hộ tại dự án khác. Hoặc 110 hộ tại dự án chung cư Cô Giang vẫn sẽ phải tiếp tục nhận tiền tạm cư để chờ chung cư tái định cư cư xây dựng hoàn thành (dự kiến khởi công năm 2015).

CẨM TÚ