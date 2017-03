Chứng minh thư mới: Không thể làm giả

Theo Bộ Công an, Chứng minh nhân dân mới sẽ được cấp vào 1/4 tới, áp dụng trên toàn TP Hà Nội. Chứng minh thư mới có 12 số, sẽ là mã số định danh cá nhân trong tương lai và có giá trị suốt cuộc đời. Điều này nhằm hỗ trợ mục tiêu giảm thủ tục trong việc cấp giấy tờ và đăng ký thông tin công dân.



Chứng minh thư mới sẽ không làm giả được và không cho người khác mượn được. Ảnh: Việt Dũng

Công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên khi đi làm chứng minh thư sẽ được cấp theo mẫu mới. Còn những người được cấp lại thì sẽ bị hủy chứng minh thư cũ.

Công an Hà Nội đã bố trí làm việc tại 31 địa điểm, cơ sở vật chất và phương tiện cơ bản đáp ứng yêu cầu, do công an các quận, huyện, thị xã xuống các xã, thị trấn, trường học thực hiện việc cấp chứng minh thư mới cho công dân.

Các trường hợp già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn... sẽ được cấp CMND tại nhà hoặc bệnh viện.

Theo Bộ Công an, ưu điểm của chứng minh thư mới là sẽ không làm giả được, không cho người khác mượn được, bởi nó sẽ có mã số định danh cá nhân, trong đó có 18 thông tin cơ bản nhất như tên, tuổi, địa chỉ, giới tính, nhóm máu… Tuy nhiên, hiện chưa thể cấp mới chứng minh thư trên toàn quốc bởi khó khăn về tài chính, cần hàng nghìn tỷ đồng.

Cũng từ 1/4, Tổng Cục thống kê bắt đầu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ trên toàn quốc. Nội dung điều tra gồm những phần chính: thông tin về thành viên của hộ, lịch sử sinh của phụ nữ từ 15-49 tuổi, người qua đời và nhà ở.

Kết quả điều tra sẽ được công bố vào tháng 10/2014, dùng để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2015 và xây dựng kế hoạch phát triển cho giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Theo Bá Đô (VNE)