‘Chúng tôi mất cả hai đứa con!’

Ngày 29-11-2015, ba ngày sau khi TAND huyện Diên Khánh tuyên phạt Tiến bảy năm tù về tội cướp tài sản, Vân đột ngột bỏ nhà đi trốn. Nó gọi điện thoại về, giọng hoảng hốt nói có hai chú công an huyện đến nhà bảo nó trốn đi. Chứ nếu ở nhà, khai báo lung tung sẽ bị bắt ở tù thay cho thằng Tiến. Tui năn nỉ nó về, bảo sự việc có sao con cứ khai vậy, mẹ nhờ luật sư rồi, không ai bắt bỏ tù đâu. Nhưng nó không tin, nó nói con đã khai đúng như vậy, anh Tiến đâu có cướp gì của con nhưng vẫn bị tòa tuyên bảy năm tù.

Người nhà cho biết từ lúc bỏ trốn, lâu lâu Vân mới gọi điện thoại về một lần nhưng không nói chỗ ở. Khi người thân gọi lại thì điện thoại không liên lạc được. Mấy tháng nay người nhà đi tìm Vân khắp nơi nhưng vẫn không thấy. “Không biết giờ này con tui ở đâu?” - bà Thừa khóc.





Bà Tô Thị Huệ (mẹ Phạm Minh Tiến) chuẩn bị đồ đạc đi thăm nuôi con mình đang bị tạm giam. Ảnh: TẤN LỘC

Hằng ngày những người thường xuyên chia sẻ với bà Thừa chính là những người thân của Phạm Minh Tiến. Hai gia đình đã nói chuyện với nhau, chờ Vân đủ tuổi sẽ tổ chức đám cưới. Do Vân chưa đủ tuổi nên hai gia đình không cho hai đứa trẻ ở cùng nhà nhưng hằng tháng Tiến vẫn đưa tiền cho mẹ Vân nấu cơm cho mình ăn buổi trưa để đi làm thợ ống nước. Tiền làm được Tiến đưa Vân giữ để xài chung.

Bà Huệ kể: “Bữa con Na (tên thường gọi của Vân) gọi vào điện thoại tui nhờ nhắn thằng Tiến ra đầu đường lấy tiền đi nộp phạt, sửa xe, tui còn dặn con Na đừng đưa nhiều, để dành mà xài. Khi thấy tô cơm ăn dở của thằng Tiến để ngoài cổng, linh tính báo chuyện chẳng lành, tui chạy ra đường thì thấy công an đang chở hai đứa về huyện. Tui vội vã chạy đến nơi thì thấy hai đứa ngồi khóc. Con Na kể: “Mấy chú công an đưa con 800.000 đồng bảo đưa cho anh Tiến, khi con đang đưa thì anh Tiến bị bắt. Giờ mấy chú công an lấy tiền lại rồi”” - bà Huệ uất nghẹn.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Vân một mực nói rằng Tiến đánh mình vì ghen tuông do đang nói chuyện mà có người thanh niên khác gọi đến chứ không phải để cướp. Cả chiếc điện thoại và 800.000 đồng đều do Vân tự nguyện đưa. Bà Tô Thị Diên Minh (dì ruột của Tiến) kể: “Sau ngày tòa xử thằng Tiến bảy năm tù, con Na về khóc mãi. Nó cứ hỏi làm sao minh oan cho thằng Tiến”.

“Nếu con tôi phạm tội, hãy bỏ tù nó để người ta cải tạo nên người. Nhưng nếu nó không làm gì phạm pháp mà bắt giam nó là giết chết cuộc đời nó. Tôi đau đớn lắm vì cùng lúc như mất cả hai đứa con!” - bà Huệ nghẹn ngào nói với PV.

TẤN LỘC