Chuốc rượu bạn gái để đồng bọn “hành sự”

6 kẻ hãm hại đời N. gồm: Lê Ngọc Lành, Nguyễn Văn Vũ Em, Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Văn Phúc cùng ở thị trấn Vũng Liêm, Nguyễn Văn Hiệp và Kim Tấn Thọ (Trung Thành- Vũng Liêm). Các đối tượng bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố tội “Hiếp dâm trẻ em”.Vụ án hiếp dâm tập thể xảy ra cách nay gần 1 năm gây xôn xao dự luận và đến nay người dân vẫn chưa quên, căm phẫn những kẻ đồi bại hại đời bé gái. Hoàn cảnh của N. rất đáng thương, cha mất sớm, mẹ đi tìm hạnh phúc mới, em bám víu sống nhờ tình thương của người dì. Và cũng từ những đổ vỡ của gia đình, N. sớm sa vào con đường ăn chơi.Sau này, N. “cặp kè” với Lành, lúc đó em mới 12 tuổi và đã trao thân cho người tình sau một lần nhậu say. Kể từ đó, N. sống theo kiểu bất cần đời, theo đám bạn bè đi bụi và được bạn “phong” cho cái danh “quậy”. Ở cái tuổi non trẻ của N. làm sao hiểu hết nguy hiểm ngoài đời và em nhanh chóng trở thành con mồi lọt vào cái bẫy của những “quỷ râu xanh”.Đêm 12/7/2012, Lành, Em, Liêm, Phúc, Thọ tổ chức tiệc nhậu tại nhà của Hiệp. Tại đây, chúng giăng sẵn cái bẫy dụ N. đến hiếp dâm tập thể.Như những lần trước, Lành điện thoại cho N. rủ nhậu và Lành chạy xe rước N. đến nhà của Hiệp. N. đâu ngờ người yêu dã tâm cấu kết với bạn chuốc rượu để hãm hại đời mình.Trong lúc nhậu, chúng giở trò sàm sỡ, N. giận dỗi bỏ ra về. Không bỏ ý định tà tâm, chúng dàn cảnh và lần này, chúng đi trộm con vịt về làm mồi, còn Lành chạy xe dụ N. trở lại nhậu để khuya không về được.Để thực thiện ý đồ đen tối, chúng thay phiên chuốc rượu N. uống say không còn kiểm soát bản thân để chúng hãm hiếp. Khi tỉnh ra, N. kêu cứu và cố hết sức với bản năng sinh tồn vùng vẫy chạy thoát được khỏi những tên cuồng dâm.Lúc này, trời đã gần sáng, ngoài đường vắng, sương xuống lạnh, N. đi liêu xiêu như kẻ mất hồn rồi ngã qụy bên đường do kiệt sức… Người dân đã phát hiện đưa em vào Bệnh viện Đa khoa huyện Vũng Liêm cấp cứu.Khi bình phục sức khỏe, N. làm đơn tố cáo người tình dã tâm chuốc rượu mình say để đồng bọn hãm hiếp ra pháp luật. Những “quỷ râu xanh” lần lượt bị tra tay vào còng số 8 về hành vi hiếp dâm trẻ em.Ngày 25/4/2013, 6 “quỷ râu xanh” gồm: Lành, Thọ, Em, Phúc, Liêm và Hiệp ra tòa lãnh án. Tại tòa, tất cả bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.Còn bị cáo Lành không dám quay lại nhìn bạn gái đã từng thương yêu, tin tưởng mình. Năm nay, N. bước sang tuổi 14. Cô bé ngồi hàng ghế đầu căm phẫn nhìn chằm chằm kẻ hại đời mình nhưng rồi sau đó lại xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.Lúc nghị án, N. ngồi ở góc phòng như lẩn tránh ánh mắt của mọi người đang hướng về mình. N. nói giọng buồn, có vẻ từng trải: “Sự việc cũng có phần lỗi của con là nhậu nhẹt, tin tưởng bạn bè và tuổi còn nhỏ không hiểu hết âm mưu đen tối của bị cáo. Đây là bài học trong đời nhưng khó mà quên được…”.Bà Nguyễn Thị Nga (dì của N.) cho biết: “Hoàn cảnh của cháu (N.) đáng thương, mồ côi cha từ nhỏ sống với mình. Cuộc sống gia đình cũng khó khăn, tui lo làm suốt ngày, thiếu quan tâm, dạy dỗ nên con bé nghe lời bạn xấu ăn chơi. Cháu còn nhỏ đâu biết cám dỗ ngoài đời. Qua vụ việc, tui cố gắng dạy dỗ cháu và hy vọng cháu sớm quên vết thương lòng…”.Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là suy đồi đạo đức, nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo lợi dụng lòng non dại của bé gái, chuốc đến say không còn khả năng kháng cự để hiếp dâm.Xét tính chất phạm tội của từng bị cáo, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Lành, Thọ mỗi tên 14 năm tù, Em 13 năm, Hiệp, Phúc và Liêm mỗi bị cáo 12 năm tù đều tội “Hiếp dâm trẻ em”.Kết thúc phiên tòa, các bị cáo cúi đầu ra xe về trại giam, tránh những ánh mắt của mọi người đang hướng về mình. N. cùng với người dì cũng đi nhanh ra xe về như muốn vứt bỏ quá khứ tủi nhục để làm lại cuộc đời.Thiết nghĩ, đây là bài học đắt giá không riêng N. mà cho các bé gái sớm yêu, ăn chơi lêu lổng để rồi vương vào cạm bẫy của kẻ xấu, khi hối hận thì cũng đã muộn màng.Thời gian qua, tội phạm hiếp dâm trẻ em có xu hướng tăng, táo bạo hơn và để kéo giảm loại tội phạm này, ngoài việc pháp luật xử lý nghiêm thì gia đình, xã hội cần quan tâm, giáo dục con em mình.