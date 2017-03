“Chuông lắp ngoài hành lang, khi cháy ai nghe mà chạy?“

Thượng tá Nguyễn Đức Vinh - Phó phòng hướng dẫn phòng cháy, Cảnh sát PCCC TP.HCM chất vấn nhân viên quán Karaoke Nice (quận 3) sáng 29-11.



Vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy làm 13 người thiệt mạng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Sau hơn bảy tiếng chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 13 nạn nhân tử vong. Mặt tiền bốn căn nhà cao khoảng tám tầng bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều xe máy và ô tô hư hỏng, cháy trơ khung.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do bất cẩn trong hàn xì, tuy nhiên trao đổi với báo chí một cán bộ cảnh sát PCCC nhận định nguyên nhân chính khiến 13 người chết cháy là do cơ sở này không đảm bảo các điều kiện về an toàn cháy nổ. Cụ thể, đặc thù các quán karaoke là phòng hát luôn kín, trong khi chuông báo cháy lại lắp bên ngoài hành lang nên khi xảy ra sự cố, hệ thống cảnh báo dù có hoạt động thì khách cũng khó nghe được.



Ngay sau vụ cháy nghiêm trọng này, TP.HCM tổ chức kiểm tra toàn diện về PCCC ở các vũ trường, quán bar, karaoke, massage, nhà hàng tiệc cưới, trung tâm thương mại… những cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người.

Quán karaoke Nice là cơ sở đầu tiên trong danh sách 14 cơ sở vui chơi giải trí mà Cảnh sát PCCC TP.HCM phối hợp cùng đoàn kiểm tra tiến hành thực hiện. Quán gồm sáu tầng, 27 phòng.

Thượng tá Nguyễn Đức Vinh, Phó phòng Hướng dẫn phòng cháy Cảnh sát PCCC Tp.HCM, cho biết: Về hồ sơ pháp lý hoạt động, cơ sở này cơ bản đầy đủ. Cơ sở này cũng đã được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy.

“Chúng tôi đã kiểm tra, những điều kiện, thiết bị PCCC của cơ sở này cũng cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, qua kiểm tra chúng tôi phát hiện cơ sở này vẫn còn tồn tại một vài thiếu sót, chưa đáp ứng yêu cầu như phòng ốc đây ốp những vật liệu dễ cháy, một số cửa mở không đúng theo chiều thoát nạn, hệ thống chuông báo cháy chỉ lắp ở ngoài trong khi theo quy định phải lắp ở từng phòng. Chúng tôi sẽ khuyến cáo cơ sở thực hiện trong thời gian sớm nhất. Thứ hai nữa, những cơ sở này cần kết nối cảnh báo với PCCC TP để ngay khi xảy ra sự cố chúng tôi xử lý kịp thời!” - Thượng tá Vinh cho biết.

Ông Hoàng Đại Chí, Phó Chủ cơ sở, cho biết quán karaoke đã đi vào hoạt động hơn 11 năm nay. Ngay sau khuyến cáo của Cảnh sát PCCC TP.HCM và đoàn kiểm tra, cơ sở sẽ hoàn thiện, bổ sung theo đúng yêu cầu.

