Chuyển án treo cho một giám đốc làm hàng nhái

HĐXX nhận định Phương có tình tiết giảm nhẹ mới là gia đình có công và đã nộp tiền phạt nên chấp nhận sửa án. Trước đó, TAND quận Tân Bình đã tuyên phạt Phương hai năm sáu tháng tù. Đồng thời, tòa phạt bị cáo 5 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Phương làm giám đốc công ty may và xuất nhập khẩu Hoàng Huỳnh tại quận Tân Bình. Tháng 12-2007, một người buôn bán quần áo tại Ukraine đến liên hệ với Phương đặt may gia công 1.500 cái áo thun lưới gắn nhãn hiệu Adidas và Nike. Sau đó, Phương đã mua vải, các nguyên vật phụ liệu tại chợ Tân Bình, đưa về cơ sở tự cắt mẫu và đưa cho các thợ bên ngoài may gia công…

Đến tháng 2-2008, Đội Quản lý thị trường quận Tân Bình phát hiện Phương sản xuất gần 1.500 cái áo thun không cổ, hàng Việt Nam giả hai nhãn hiệu nổi tiếng Adidas và Nike có giá trị gần 150 triệu đồng. Những sản phẩm này đều không đảm bảo chất lượng, không đúng kiểu dáng, nhãn hiệu của hai hãng Adidas và Nike đã được đăng ký bản quyền và được bảo hộ.

HOÀNG YẾN