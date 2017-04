Chuyện ghi ở phường Bình An

UBND phường Bình An vừa cho biết, UBND phường đã tổ chức lễ đăng ký kết hôn và trao Thư chúc mừng cho hai cặp vợ chồng: Đoàn Thị Minh Hải (27 tuổi, ngụ phường Bình An) và Cao Thanh Liêm (29 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Hoàng Anh (24 tuổi, ngụ quận 9) và Phạm Quang Việt (28 tuổi, ngụ phường Bình An).

Tại đây, ông Văn Ngọc Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Bình An đã đích thân trao giấy đăng ký kết hôn, Thư chúc mừng “Trăm năm hạnh phúc” đến các bạn trẻ. Sau đó, hai cặp vợ chồng sẽ được tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân trước khi bước vào cuộc sống gia đình.



Buổi lễ Đăng ký kết hôn được UBND phường Bình An tổ chức long trọng. Ảnh: THANH TÚ

Bạn Đoàn Thị Minh Hải xúc động nói: “Chúng tôi không ngờ được phường Bình An tổ chức cho một buổi lễ long trọng như thế này. Trong khi chúng tôi chỉ nghĩ hôm nay đến để ký tên rồi mang giấy đăng ký kết hôn về thôi. Thật quá bất ngờ. Đây sẽ là dấu ấn trong cuộc đời của vợ chồng tôi. Chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc”.

Bà Trần Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường cho biết, ba cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người gồm khi sinh ra, kết hôn và qua đời đã được UBND phường Bình An đặc biệt quan tâm trong suốt thời gian qua.



Ông Văn Ngọc Tiến - PCT UBND phường Bình An trao thư chúc mừng cho cặp vợ chồng: Đoàn Thị Minh Hải và Cao Thanh Liêm. Ảnh: THANH TÚ

Qua đó, khi trẻ em mới sinh sẽ có cán bộ phường tới tận nhà làm thủ tục khai sinh cho bé và trao giấy khai sinh tận nhà chỉ trong vòng một ngày. Đến khi gia đình có tang, phường cũng cử cán bộ xuống tận nơi để làm thủ tục báo tử và cấp giấy chứng tử tại nhà trong lúc tang gia đang bối rối cũng như gửi thư chia buồn, san sẻ nỗi đau với bà con.

“Riêng việc tổ chức lễ đăng ký kết hôn chính là cách tôn vinh dấu mốc cho các bạn trẻ bắt đầu một cuộc sống gia đình sắp tới. Phường quan niệm, nền móng của một xã hội phát triển xuất phát từ một gia đình bền vững. Trong khi hiện nay, những gia đình trẻ dễ đổ vỡ, chia tay. Những lẫn như vậy, họ sẽ nhớ đến buổi lễ hôm nay, nhớ rằng chính quyền địa phương đã chứng giám cho sự thành đôi của họ, để họ cùng nhau vượt qua khó khăn” – bà Hồng nói.



Ông Văn Ngọc Tiến - PCT UBND phường Bình An trao giấy đăng ký kết hôn cho cặp: Nguyễn Thị Hoàng Anh và Phạm Quang Việt. Ảnh: THANH TÚ

Bí thư Đảng ủy phường cũng khẳng định: “Với những công trình cải cách hành chính, tuy nhỏ bé nhưng sẽ tạo sự gắn kết giữa chính quyền địa phương và với người dân. Từ đó người dân sẽ ngày càng đồng thuận, ủng hộ chính quyền nhiều hơn”.

Đây là buổi lễ thứ hai được phường tổ chức tính từ đầu năm 2017. Trước đó, vào ngày 10-4, ba cặp vợ chồng khác cũng được tham dự buổi lễ này. Trong năm 2016, UBND phường Bình An đã tổ chức Lễ đăng ký kết hôn cho 7 cặp đôi