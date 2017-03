Chuyện hi hữu: Ký biên bản nghị án nhưng không tuyên

Đã có biên bản nghị án là phải tuyên án

Theo luật sư Trương Xuân Tám (ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Luật sư toàn quốc), thẩm phán hoãn xử trong trường hợp này đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng vì không thuộc trường hợp nào được phép hoãn theo quy định.

Luật sư Tám phân tích: Bộ luật Tố tụng dân sự quy định qua nghị án, nếu xét thấy có nhiều tình tiết chưa rõ thì HĐXX được phép trở lại phần hỏi và tranh luận, sau đó có thể tuyên bố hoãn xử. Tuy nhiên, một khi đã ra biên bản nghị án với đầy đủ ý kiến của các thành viên HĐXX thì bắt buộc tòa phải tuyên án chứ không thể hoãn xử vì bất cứ lý do gì. Ngoài ra, nếu hoãn xử thì phải đưa ra lý do hoãn, hẹn ngày mở lại phiên tòa, sau đó ra quyết định hoãn bằng văn bản gửi cho các đương sự chứ không thể tuyên bố bằng miệng tại tòa. Việc thẩm phán hoãn tòa ở “phút 89” mà không có lý do cho thấy có nhiều dấu hiệu bất thường trong vụ án này, cần được các cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ.

TS Nguyễn Văn Tiến (giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM) cũng cho rằng tòa đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng vì biên bản nghị án đã thể hiện rõ ý chí của ba thành viên HĐXX thì buộc phải tuyên. Cho dù biên bản nghị án có ghi chữ hoãn tòa ở cuối (mà hai hội thẩm nói là mình không để ý nên đã ký) thì sau đó tòa vẫn phải có nghĩa vụ tuyên án.