Chuyển hồ sơ vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường sang Tòa án thụ lý

Trước đó, Viện Kiểm sát cũng đã tống đạt bản cáo trạng tới 2 bị can đang bị tạm giam.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Đào Thịnh Cường cho biết trong bản cáo trạng ký ngày 15/10 về vụ án chết người xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn truy tố 2 bị can là Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) và Đào Quang Khánh (Nhân viên bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường). Tuy nhiên, so với bản cáo trạng trước, bản cáo trạng mới này có sự điều chỉnh điều khoản của tội danh truy tố bị can Tường ở khung hình phạt cao hơn.



Cụ thể, cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Mạnh Tường về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo quy định tại Điều 246, khoản 2 và “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo điều 242, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.



Nguyễn Mạnh Tường tại tòa

Ở tội danh “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, lúc trước bị can Tường bị truy tố tại khoản 1 (có khung hình phạt từ 1-5 năm) thì nay bị truy tố tại khoản 3 (có khung hình phạt từ 7-15 năm).

Riêng bị can Đào Quang Khánh vẫn bị truy tố về 2 tội danh giống như bản cáo trạng trước, gồm tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo quy định tại Điều 246, khoản 2 và tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 138, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.







Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, trưa 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đi xe máy đến thẩm mỹ viện Cát Tường để hút mỡ bụng và nâng ngực thẩm mỹ theo hợp đồng đã thỏa thuận trước. Nhân viên thẩm mỹ viện đã đưa chị Huyền vào phòng thử HIV và thử phản ứng thuốc tê thấy bình thường.

Đến 12 giờ 30 phút, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường yêu cầu nhân viên pha 5 lọ thuốc gây tê, thử phản ứng thấy bình thường liền tiêm thuốc gây tê để tiến hành ca mổ.



Khi ca mổ kết thúc, chị Huyền được đưa ra ngoài phòng chờ. Khoảng 30 phút sau, thấy chị Huyền có biểu hiện co giật, nháy mắt, sùi bọt mép, bác sĩ Tường tiêm cho chị Huyền một mũi thuốc an thần loại Diafegam 10mg. Thấy chị Huyền bình thường, ông Tường đi lễ cùng bạn tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.



Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, thấy chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, không đo được huyết áp, nhân viên thẩm mỹ viện đã gọi điện cho bác sĩ Tường và được chỉ định tiêm cho chị Huyền hai ống thuốc trợ tim loại Adrenalin 2ml và hai ống thuốc chống dị ứng loại Dimedro 40mg, truyền dịch muối 9% và cho thở oxy.



Sau đó, Tường quay về thẩm mỹ viện, đồng thời gọi điện cho bác sĩ Nguyễn Quang Thành (bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai) đến Thẩm mỹ viện Cát Tường để cấp cứu cho chị Huyền cùng Tường nhưng không có kết quả.



Sau khi chị Huyền tử vong, Tường gọi điện thoại báo cho vợ là Nguyễn Thị Hằng và các nhân viên Thẩm mỹ viện Cát Tường biết, đồng thời bảo nhân viên thu dọn đồ đạc gồm máy tính, camera, sổ sách, các dụng cụ y tế... mang đi chỗ khác gửi và phi tang.



Khoảng 23 giờ 30 phút, Nguyễn Mạnh Tường đã cùng Đào Quang Khánh đem thi thể chị Huyền lên ôtô đưa đến Bệnh viện Bưu điện nhưng thấy có nhiều người và do thi thể chị Huyền bị cứng nên không dám mang vào gửi.







Đào Quang Khánh khi đó cầm theo túi xách và lái xe Lead của chị Huyền đi theo thấy thế liền nói không đưa xác vào bệnh viện mà mang ném xuống sông.

Tường đồng ý nên đã lái ôtô chở xác chị Huyền, Đào Quang Khánh chở Nguyễn Thị Hằng đi theo sau. Trên đường đi, Nguyễn Thị Hằng đã ngăn cản việc vứt xác nạn nhân nhưng cả Tường và Khánh đều không đồng ý. Sau khi lên cầu Thanh Trì vứt xác nạn nhân, Tường lái xe đưa Khánh và vợ về nhà.



Riêng Khánh lợi dụng lúc mọi người không để ý đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 5 của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trị giá 12 triệu đồng.



Bản cáo trạng xác định, do có hành vi ngăn cản chồng ném xác nạn nhân nên Nguyễn Thị Hằng được xác định không phạm tội. Đối với một số nhân viên trung tâm thẩm mỹ tham gia phụ giúp Tường phẫu thuật thẩm mỹ gây nên cái chết của chị Huyền là tội phạm thực hiện với lỗi vô ý nên không có căn cứ xử lý đồng phạm.

Đối với bác sĩ Nguyễn Quang Thành được Tường gọi đến giúp cấp cứu chị Huyền nhưng nạn nhân tử vong, cơ quan điều tra xác định bác sĩ Thành biết sự việc nhưng không tố cáo với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, hành vi này không cấu thành tội danh nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự.

Theo Vietnamplus