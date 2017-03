Chuyển hướng không quan sát, một người tử nạn

Lúc 17 giờ 15 ngày 20-12, tại Km 1413 + 850 Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát: 79K8-4538 do bà Huỳnh Thị Hẹn (sinh năm 1948, trú thôn Mỹ Lương, xã Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa) điều khiển hướng Nam - Bắc với xe mô tô 79L8-7090 do anh Trương Hoài Phong (sinh năm 1980, trú thôn Phước Đa, xã Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa) điều khiển, phía sau chở 1 phụ nữ chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến bà Hẹn chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh lúc 24 giờ cùng ngày. Cơ quan Công an xác định, nguyên nhân xảy ra tai nạn do người điều khiển mô tô 79K8-4538 khi chuyển hướng không chú ý quan sát. Theo L.G (Khánh Hòa Online)