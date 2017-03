Chuyến thăm Quảng Trị của Chủ tịch Fidel Castro

Đại tá Nguyễn Văn Thực (TP Vinh, Nghệ An) – Nguyên Trưởng phòng Bảo vệ an ninh Quân khu 4 , là người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Fidel Castro sang thăm vùng giải phóng. Đó là một ngày tháng 9-1973, khi thành cổ Quảng Trị - nơi được mệnh danh là “cối giã thịt người” đã được giải phóng.



Đại tá Nguyễn Văn Thực cho biết: “Ngày 8-9-1973, tôi lúc đó đang là quân số của Phòng Bảo vệ Quân khu Trị - Thiên, làm nhiệm vụ tại vị trí giáp ranh theo Hiệp định Pari tại phía bắc sông Thạch Hãn (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thì nhận được lệnh yêu cầu về đơn vị gấp để nhận nhiệm vụ mới. “Đây là nhiệm vụ hết sức tuyệt mật. Đồng chí ở nhà đợi cán bộ Cục Bảo vệ an ninh về giao nhiệm vụ cụ thể”, qua điện thoại, thủ trưởng chỉ dặn ngắn gọn như vậy thôi.

Sau này tôi mới biết nhiệm vụ tuyệt mật là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Chủ tịch Cuba Fidel Castro và phái đoàn của ta do Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Thời điểm đó, việc xuất hiện của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và phái đoàn của Chỉnh phủ ta vẫn phải bí mật”, Đại tá Thực kể.

Hình ảnh về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Fidel Castro:



Ảnh: TTXVN



Lãnh tụ Fidel Castro và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Quảng Trị - Ảnh: TTXVN



Lãnh tụ Fidel Castro và Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng các chiến sĩ Đoàn Khe Sanh - Ảnh: TTXVN



Lãnh tụ Fidel Castro thăm căn cứ Tân Lâm, Dốc Miếu trên vành đai McNamara - Ảnh: TTXVN