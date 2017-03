Clip ‘dập môi vì đòi CSGT giải thích’: Sẽ xử lý nghiêm

“Tôi đã giao phó giám đốc phụ trách trực tiếp xác minh nội dung liên quan đến clip tố người đàn ông đứng cùng tổ CSGT Trạm kiểm soát giao thông ngã ba Thái Lan (quốc lộ 51) đánh người dân. Nếu quả thật có việc người đàn ông mặc áo hồng đứng cùng tổ CSGT rồi sau đó ra đánh người dân dập môi, công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm cán bộ vi phạm” - chiều 7-9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM.

Trao đổi qua điện thoại với PV, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Lãnh đạo công an tỉnh cũng chỉ mới biết thông tin vụ việc qua báo chí và đã giao thanh tra công an tỉnh xác minh, làm rõ. Nội dung cụ thể ra sao, đúng sai như thế nào thì phải chờ thanh tra công an tỉnh báo cáo cụ thể thì mới cung cấp thông tin cho báo chí được”.

Sáng 7-9, chúng tôi đến trụ sở Trạm kiểm soát giao thông ngã ba Thái Lan tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa để tìm hiểu thêm về sự việc. Tuy nhiên, chiến sĩ trực ban cho biết toàn bộ lãnh đạo trạm đã đi tập huấn, nếu muốn hỏi gì cứ liên hệ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vẫn đang xác minh mối liên quan giữa người đàn ông mặc thường phục (trái) với CSGT. (Ảnh cắt từ clip)

Qua điện thoại, Đại tá Dương Thanh Hải, Trưởng phòng PC67 Công an tỉnh Đồng Nai, cho hay đang chỉ đạo lực lượng chuyên môn xác minh vụ việc nên chưa thể cung cấp thông tin được. Chúng tôi cố gắng hỏi thêm: “Anh Công (Thiếu tá Ngô Văn Công, Trạm trưởng Trạm kiểm soát giao thông ngã ba Thái Lan - PV) cho rằng CSGT không liên quan với người đàn ông mặc thường phục, ý kiến của ông như thế nào?”. Tuy nhiên, Đại tá Hải tiếp tục cho hay chưa thể nói gì vào thời điểm này.

PV đề nghị gặp trực tiếp để trao đổi thêm, Đại tá Hải nói không gặp được vì đang làm việc với ban giám đốc công an tỉnh. PV hẹn chiều đến trụ sở PC67 để làm việc thì Đại tá Hải nói: “Thôi được rồi” và cúp máy. Buổi chiều cùng ngày, PV đến trụ sở PC67 đề nghị gặp Đại tá Hải nhưng chiến sĩ trực ban nói: “Đại tá Hải nhắn bận họp, PV muốn lấy tin thì liên hệ văn phòng công an tỉnh”.

Chúng tôi tìm tới văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai thì được bảo vệ cho hay: Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu và là người phát ngôn của công an tỉnh bận đi họp nên chưa tiếp PV được. Chúng tôi điện thoại cho Thượng tá Thọ thì ông cho biết ban giám đốc công an tỉnh đã giao thanh tra công an tỉnh xác minh nên chưa có thông tin cung cấp cho báo chí. “Sau khi xác minh, nếu có sai phạm thì sai đến đâu công an tỉnh sẽ xử lý đến đó” - Thượng tá Thọ nói.