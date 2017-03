Có bảo kê cho nhà xây dựng lấn đường không?

Cử tri Huỳnh Đức Trung bức xúc phản ánh ngôi nhà 463 Hải Phòng đang "thách thức" các cơ quan chức năng khi ngang nhiên xây lấn chiếm lòng đường. Cử tri Trung nói rằng trước đây vụ việc này đã được người dân phản ánh lên ông Nguyễn Thương (nguyên Chủ tịch quận Thanh Khê, nay là phó giám đốc Sở Nội vụ), tuy nhiên sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Cử tri Trung đặt câu hỏi liệu có việc bảo kê của cơ quan chức năng cho ngôi nhà này hay không?



Cử tri Thanh Khê đặt nhiều câu hỏi cho lãnh đạo TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Về việc này, ông Thơ yêu cầu Văn phòng UBND TP và quận Thanh Khê kiểm tra lại vụ việc.

“Trước đây lấn ra, xây rồi không đập được. Bây giờ làm việc xem có đập được không? Đập thử cái đi. Mình phải làm nghiêm khắc một cái, cái gì cho thì cho còn cái gì xử phạt thì phải nghiêm túc để không còn ai dám lấn. TP không chấp nhận kiểu lấy “của chùa làm lợi” cho mình được” - ông Thơ yêu cầu.



Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trước đây sau giải phóng đường kiệt trên địa bàn TP khá rộng rãi nhưng rồi quá trình sinh sống, người lấn một xíu làm cho đường kiệt nhỏ lại. Cũng chính người dân tự lấn rồi tự gây khổ cho mình. Mùa mưa thì ngập lụt, cháy nổ không có đường chạy, thậm chí chết cũng không biết làm sao đưa quan tài ra vào.



Vì tư duy lấn mỗi người một tí mà không thấy lợi đâu chỉ thấy thiệt về chính mình. Ví dụ, trước đây nếu không lấn, đường sá xe vào ra được thì giá trị ngôi nhà đó tăng lên nhưng vì lấn làm cho kiệt hẻm nhỏ lại giá trị ngôi nhà của chính người dân giảm đi tới 1/2 trị giá.



Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thẳng thắn trả lời và giải trình từng câu hỏi của cử tri. Ảnh: LÊ PHI

Trả lời câu hỏi của cử tri về hiện trạng du học sinh được TP cử đi học ở nước ngoài không về làm việc cho TP. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay TP có một vài trường hợp như vậy.

TP dùng ngân sách bỏ ra để nuôi cho đi học nhưng một số trường hợp bỏ hợp đồng và chịu phạt. Một số trường hợp cho đi học nhưng học giỏi trường đặc cách giữ lại để cho lên học thạc sĩ, tiến sĩ. Họ xin gia hạn đi học tiếp rồi họ về.

“Nhưng báo cáo cho bà con cử tri là hiện nay bộ máy biên chế của chúng ta đông quá rồi. Cho nên học sinh đi học từ chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như Đề án 922, đào tạo con em đi học ở nước ngoài và trong nước về đi làm nhưng còn dư thừa nhiều lắm, chưa giải quyết được. Đặc biệt là vấn đề biên chế không có vô được” - ông Thơ cho biết.

Theo ông Thơ, hiện tại một số người cứ làm việc vậy thôi chứ biên chế rất khó giải quyết. “Cái này thì 5-10 năm nữa mới giải quyết được, đây là vấn đề nan giải. Nhưng chúng ta cũng cần có chương trình đào tạo nhân tài cho bộ máy hành chính của chúng ta. Cho đi học nước ngoài kể cả ngoại ngữ và chuyên môn để chúng ta chuẩn bị tiến trình hội nhập, để làm ăn với bạn bè quốc tế, cho nên cần phải có bộ máy này. Giờ phải chấp nhận hơi dư tí nhưng dần dần lấp vào sẽ đủ” - Chủ tịch TP Đà Nẵng chia sẻ.

Về vấn đề cử tri đề nghị xử lý nghiêm việc con tàu tình yêu của Công ty Cổ phần DHC đang gây ô nhiễm trên sông Hàn. Ông Thơ cho biết: “Cái này chúng tôi sẽ yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với Sở TN&MT, quận Sơn Trà để xử lý thông thoáng nước để không gây ra hôi thối và tuân thủ việc bảo vệ môi trường của con thuyền này”.



Trong khi đó, cử tri Thanh Hải thẳng thắn nói rằng vừa qua thấy lãnh đạo Công an TP và lãnh đạo TP khen thưởng tới lực lượng công an nhiều. Tuy nhiên, toàn khen cấp trưởng phòng, cấp quận mà đang “bỏ quên” một lực lượng rất gần dân là công an khu vực. Cử tri Hải cho rằng đây là lực lượng gần dân, nếu họ làm tốt, có thành tích, giúp đỡ nhân dân nhiều thì tại sao không khen thưởng cho xứng đáng để kịp thời động viên.

Trước kiến nghị này, ông Thơ yêu cầu Đại tá Lê Thanh Hải (Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) nghiên cứu để có buổi làm việc với lực lượng công an khu vực để có những sự động viên, khen thưởng kịp thời cho lực lượng này. Vì đây là một kiến nghị rất chính đáng.