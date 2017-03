Có cần hồ ngầm chống ngập ở Bàu Cát?

50 tỉ đồng làm dự án Hồ điều tiết chống ngập tại Công viên Bàu Cát do Trung tâm Chống ngập TP.HCM đề xuất thực hiện có quy mô tương ứng với diện tích 2.000 m2, dung tích chứa khoảng 10.000 m3. Tại khu vực hồ sẽ lắp đặt hai máy bơm công suất 0,75 m3/giây. Hồ có chức năng giải quyết ngập cho khu vực rộng 124 ha. Dự án có mức đầu tư dự kiến khoảng 50 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo Sở GTVT, trong các quy hoạch về thoát nước do Thủ tướng phê duyệt, TP.HCM có khoảng 30 hồ nhưng không có hồ điều tiết tại Công viên Bàu Cát. Do đó, cần phải thực hiện trước quy hoạch hồ điều tiết phân tán cho TP trước rồi mới tính đến chuyện xây hồ Bàu Cát.