Có cầu Cần Thơ, dân vẫn cần đò

Sau khi phà Cần Thơ ngưng hoạt động (cuối tháng 4-2010), khu vực bến nước nằm sát bến thượng lưu thuộc bờ Cần Thơ bắt đầu xuất hiện các loại đò ngang. Đây là các phương tiện tự phát, xuất phát từ nhu cầu đi lại của người dân các huyện Bình Minh, Bình Tân (Vĩnh Long) muốn vượt sông Hậu để qua Cần Thơ.

Ngại đường xa, đi đò cho tiện

Theo anh NHN (nhà ở gần bến thượng lưu thuộc bờ Cần Thơ), đò ngang thực chất là loại ghe nhỏ, chỉ chở được 5-6 người. Khi qua sông, chủ đò thường cặp đại vào bờ đất trống cho khách lên rồi quay lui về bờ Vĩnh Long. Khi muốn trở về bờ Vĩnh Long, người đi đò chỉ cần gọi điện thoại di động là có đò qua rước. Khi bị CSGT đường thủy (Công an TP Cần Thơ) kiểm tra, xử lý, các chủ đò chuyển sang hoạt động kiểu “du kích”, chỉ đón trả khách tại các bến sông vắng.

Hiện nay, bến đò Cô Bắc ở quận Bình Thủy là khu vực đò ngang hoạt động mạnh nhất. Anh Nguyễn Văn Trí (xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) cho biết lý do chọn đò ngang: “Tôi làm công cho cửa hàng nhôm ở Cần Thơ. Hồi xưa từ nhà chạy xe ra tới bến phà chưa đầy 3 km, qua phà chừng 15 phút, rồi chạy thêm chút nữa là tới chỗ làm. Từ khi phà ngưng hoạt động, tôi phải đi vòng qua cầu Cần Thơ, quãng đường chừng 14-15 km. Tính ra vừa tốn tiền xăng, vừa mất thời gian”.

Nhiều người dân vẫn vượt sông Hậu trên những chuyến đò thiếu an toàn. Ảnh: GIA TUỆ

Thay vì chỉ mất 15 phút để qua sông Hậu bằng phà, người dân thị trấn Cái Vồn (Vĩnh Long) phải vượt quãng đường khá xa nếu đi qua cầu Cần Thơ. Đồ họa: T.QUỐC

Tương tự anh Trí, đa phần người qua lại bến đò này là dân lao động nghèo, phương tiện chủ yếu là xe đạp nên phải chọn cách đón đò và chẹt (loại phà nhỏ) để từ Bình Tân, Bình Minh (Vĩnh Long) sang Cần Thơ mưu sinh. Đến cuối giờ chiều, họ lại ra bờ sông đón đò trở về. Ngoài ra, còn có một số người tập trung ở khu vực Công viên Cồn Cái Khế (quận Ninh Kiều) để đón ghe máy loại nhỏ trở về bờ Vĩnh Long.

Theo Phòng CSGT đường thủy Công an TP Cần Thơ, việc đưa người qua sông bằng đò ngang rất nguy hiểm do phương tiện không đảm bảo an toàn, khách đi đò lại không sử dụng áo phao. Đơn vị đã tăng cường kiểm tra, xử phạt những phương tiện thủy không đảm bảo an toàn đưa rước người qua sông Hậu nhưng vẫn chưa xử lý triệt để được.

Người dân vẫn cần phà

Ngoài những người phải hằng ngày đi làm như đã đề cập, còn không ít học sinh, sinh viên nhà ở các huyện Bình Minh, Bình Tân (Vĩnh Long) theo học ngoại ngữ, tin học ở TP Cần Thơ có nhu cầu vượt sông mỗi ngày. Chị Nguyễn Thị Hoàng (thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh) nói: “Con gái tôi năm nay vào lớp 6, tôi tính cho qua trung tâm ngoại ngữ của ĐH Cần Thơ học nhưng đi đường cầu xa quá, đi đò ngang buổi tối lại không an toàn nên chẳng biết tính sao. Chỉ hy vọng nhà nước mở lại phà để sắp nhỏ tiện học hành hơn”.

Hiện nay, để tạo thuận lợi cho người dân, tỉnh Vĩnh Long đã chấp thuận kéo dài ba tuyến xe buýt từ Vĩnh Long sang Cần Thơ. Các tuyến xe buýt này có lộ trình phù hợp, tuy nhiên có một khó khăn là giá vé (14.000-15.000 đồng/lượt) còn cao đối với nhiều người dân. Ngoài ra, những người buôn bán nhỏ cũng khó lòng mang hàng hóa lên xe buýt. Do vậy, họ vẫn lựa chọn đò ngang để qua sông.

Ông Lê Tấn Học, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, xác nhận nhu cầu của người dân ở Vĩnh Long qua lại sông Hậu bằng phương tiện thủy hằng ngày khá lớn. TP Cần Thơ đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT cho phà Cần Thơ hoạt động trở lại nhằm đáp ứng nhu cầu này. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn cũng chỉ đạo: “Sở GTVT Cần Thơ theo dõi thường xuyên tình hình, chuẩn bị sẵn để đưa phà vào hoạt động khi Bộ GTVT đồng ý. Nếu được hoạt động trở lại, các phà vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, hạn chế tình trạng đò ngang không phép”.

GIA TUỆ