‘Cò’ dắt xe tải ‘vô tư’ chạy trong giờ cấm

Trong giờ cấm, nhiều xe tải chở hàng vẫn ‟vô tư” lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt và Kinh Dương Vương, thuộc địa bàn quận 6 và Bình Tân. Từ ngày 15-4 đến cuối tháng 5, Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT đường bộ đường sắt - PC67 Công an TP.HCM) phối hợp Công an quận 6 và Thanh tra Sở GTVT TP tập trung xử lý tình trạng này.

Đòi xử cả thanh tra giao thông

Dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt có hàng chục chành nhận vận chuyển hàng hóa của các thương lái đầu mối từ TP.HCM đi các tỉnh. Các xe tải muốn ra vào chành chỉ được lưu thông trong giờ quy định (xe trên 2,5 tấn bị cấm chạy từ 6 giờ đến 24 giờ; xe dưới 2,5 tấn bị cấm từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 21 giờ).

Do vướng lệnh cấm nên để tăng thu nhập, nhiều tài xế xe tải tìm cách chạy lén trong giờ cấm để giao nhận hàng nhanh, kịp quay đầu chạy thêm tua khác. Xuất phát từ nhu cầu trên, khu vực này xuất hiện “cò” dẫn đường xe tải chạy trong giờ cấm.

Theo cánh tài xế, chiêu thức này do nhóm của Năm Nh. và T. “lé” nghĩ ra. Đến khi cả hai bất hòa, “rã kèo” không làm ăn chung nữa thì bà Nguyễn Thị M., 48 tuổi, ngụ phường 15, quận 8 lấn sân hoạt động. Bà M. (thường được giới tài xế gọi là bà Sáu) trở thành “trùm” đường dây dẫn đường lâu năm nhất tại đây. Dưới trướng M. có gần chục đàn em được nuôi cơm, trả lương mỗi người 500.000 đồng/ngày.

Bà M. giao việc điều hành cho hai tay chân tin cẩn là H. (tự Ánh M., cháu ruột bà M., ngụ phường 4, quận 6) và N., chồng của H. Chỉ những trường hợp cấp bách hoặc xe bị CSGT tuýt còi, bà M. mới xuất đầu lộ diện để dàn xếp.



Lúc 8 giờ sáng 15-5, một xe tải chạy vào giờ cấm đến chành Thành Được (406 Võ Văn Kiệt). Ảnh: ND

Người dân khu vực này cho hay không khó để nhận diện lính của bà M. Cứ thấy xe tải, xe container ung dung chạy vào đường Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương trong giờ cấm, phía trước có 1-2 thanh niên chạy xe máy không đội nón bảo hiểm cầm điện thoại gọi í ới báo lộ trình cho xe tải vào chành thì đích thị đó là lính bà M.

Anh Hóa, một chủ chành, kể lại: “Trước đó, bà M. vào chành của tôi gạ tài xế “mua đường” giá 300.000 đồng/mỗi lần dẫn và cho hay đó là tiền công canh, dắt và chi ngoại giao. Đám lính dẫn đường có ghi chép sổ sách đàng hoàng, dẫn xe tải tới tận chành mới thu tiền. Khi tôi không hợp tác, họ lôi kéo các chủ hàng miền Tây của tôi qua chành khác”.

Ông Phan Trung Tâm, Phó đội trưởng Đội 4 TTGT, cho biết: Nhóm bà M. hung hăng lắm. Họ luôn bố trí người chạy xe máy cản địa CSGT hay TTGT để xe tải chạy thoát nếu bị phát hiện, chặn bắt. “Có lần chúng tôi phát hiện xe tải rẽ từ quốc lộ 1A vào đường Kinh Dương Vương trong giờ cấm. Khi chúng tôi tiến hành lập biên bản vi phạm thì bà M. chạy xe máy đến xin bỏ qua nhưng bị từ chối. Lập tức bà ta cùng đàn em chửi bới thậm tệ, thậm chí dọa xử theo luật giang hồ. Đến khi phát hiện chúng tôi đang dùng camera ghi lại hành vi này, bà ta lủi mất” - ông Tâm nói.

Bà trùm đột nhiên biến mất

Ngay khi tiếp nhận thông tin về đường dây dẫn xe tải chạy vào giờ cấm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cùng Công an quận 6 vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, bà M. đã đi khỏi địa phương từ đầu tháng 5, còn đội ngũ “cò” tự phân rã.

Một tài xế xe tải 2,5 tấn thường chở hàng ra vào các chành nói: “Mấy bữa nay bà Sáu trốn mất, còn H. cũng không dám lởn vởn ở đây. Tôi gọi điện thoại mấy lần nhưng thấy số lạ là bả cúp máy”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài nhóm bà M. hiện còn mấy nhóm “cò” khác dẫn xe tải chạy trong giờ cấm chiều - tối. Các nhóm này thường tập trung ở khu vực cầu số 3, quận 8 và mấy quán cà phê đầu đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.

Thủ đoạn của các nhóm này cũng giống như nhóm của bà M., có nghĩa là thuê người cảnh giới trước trụ sở các cơ quan chức năng. Hễ thấy lực lượng CSGT, TTGT đi tuần tra, người cảnh giới lập tức gọi điện thoại báo động rồi lên xe bám theo. Các cò dẫn đường lập tức yêu cầu tài xế xe tải, xe container lánh tạm vào các đường nhánh ven đường Võ Văn Kiệt, chờ khi lực lượng chức năng rút đi là lăn bánh trở lại.

“Không thể chấp nhận được việc xe tải ngang nhiên vào đường cấm gây mất an toàn giao thông, gây bức xúc xã hội. Ở đây, một số người đã theo dõi quy luật làm việc rồi lợi dụng lúc vắng lực lượng tuần tra dẫn xe tải vào đường cấm. Họ còn phao tin đã mua được đường để gây mất uy tín CSGT, TTGT. Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng TTGT kiên quyết xử lý tình trạng này” - Trung tá Trương Trần Minh Tuấn, Đội trưởng đội CSGT An Lạc, khẳng định.