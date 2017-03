Cô dâu, chú rể gặp nạn trước ngày hôn lễ

Khoảng 20 giờ ngày 14-10, trên đường Điện Biên Phủ (TP Huế) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa năm xe máy làm ba người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.



Hiện trường vụ tai nạn xe máy liên hoàn. Ảnh: VIẾT LONG

Theo nhân chứng, vào thời điểm trên xe máy 75F1-2658 do anh Thân Trọng Bắc (28 tuổi, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) chở phía sau chị Võ Thị Huệ (25 tuổi, trú tại phường An Tây, TP Huế) lưu thông theo hướng Đàn Nam Giao – Phan Bội Châu. Khi đến trước số nhà 330 đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, thì xe anh Bắc bất ngờ va chạm với xe máy 75F4-1504 do anh Lê Văn Lợi (30 tuổi, trú tại Thủy Bằng, Hương Thủy) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Đúng lúc này có ba xe máy do chị Trần Thị Hương Huyền, Đinh Quang Sang (cùng 20 tuổi, trú tại TP Huế) và xe máy 75G1-2741 (chưa rõ danh tính) chạy cùng chiều phía sau xe anh Lợi không làm chủ được tốc độ nên đã tông vào nhau.

Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Bắc, chị Huệ và chủ nhân xe máy 75G1-2741 bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Theo người nhà nạn nhân, anh Bắc và chị Huệ đang làm liên hoan cưới tại nhà gái xong, trên đường quay trở về nhà chồng để hôm nay (15-10) làm hôn lễ thì gặp tai nạn.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang cơ quan chức năng điều tra làm rõ.