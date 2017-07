‘Có đối tượng kích động người dân Đồng Tâm’

Kỷ luật hàng chục cán bộ sai phạm

Trưởng đoàn thanh tra Nguyễn An Huy (ảnh) cho hay từ tháng 12-2013 đến trước năm 2017, một số công dân tố cáo 47 nội dung cán bộ xã Đồng Tâm có sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn xã Đồng Tâm (không liên quan đến đất sân bay Miếu Môn). Qua giải quyết đơn thư, đến nay đã kỷ luật về Đảng đối với 19 cá nhân có sai phạm (tám người bị xử lý kỷ luật khai trừ đảng, sáu người bị cảnh cáo, năm người bị khiển trách); kỷ luật về chính quyền 14 người (cảnh cáo 12 người, khiển trách một người và buộc thôi việc một người). Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố 14 bị can, bắt tạm giam hai đối tượng (nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm) để phục vụ công tác điều tra. Cũng theo ông Huy, năm 2017, một số công dân tố cáo UBND huyện Mỹ Đức bán 6,8 ha đất thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng; sử dụng ngân sách để bồi thường cho 14 hộ, bồi thường cho các hộ dân không đúng Luật Đất đai. “Về các nội dung này, qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu, đối chiếu với các quy định pháp luật, Thanh tra TP thấy: Không có việc UBND huyện Mỹ Đức bán 6,8 ha thu lợi bất chính, không có việc UBND huyện Mỹ Đức sử dụng ngân sách để bồi thường cho 14 hộ dân” - ông Huy nói. Theo ông Huy, nếu các phương án bồi thường, sau khi công khai lấy ý kiến nhân dân được phê duyệt chính thức thì nguồn kinh phí do Tập đoàn Viễn thông quân đội sẽ chi trả. Các sở, ngành của TP cũng đã thống nhất thu hồi dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ do UBND huyện Mỹ Đức lập cho 14 hộ dân trước đây và xây dựng lại phương án bồi thường theo đúng thực tế và đúng quy định của pháp luật. _______________________________ Ông Nguyễn Đức Chung nói về việc khởi tố... Về lời hứa với người dân của mình tại cuộc đối thoại ngày 22-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhắc lại: “Chín cụ đại diện phát biểu trong cuộc đối thoại ngày 22-4 và bản thân bí thư Đảng ủy xã phát biểu rất rõ đã nhận thức rõ được sai phạm. Tôi đã chỉ rõ, các cụ có đơn gửi lên Đảng ủy, nếu không gửi cơ quan nội chính thì gửi cho tôi để tôi gửi cho các cơ quan nội chính, trên cơ sở có đơn trình bày. Nhưng các anh chị, các cụ phải thể hiện bằng đơn những tiếng nói của mình. Chính việc khởi tố là điều kiện để mọi người có thời gian chứng minh được việc làm của mình. Vì vậy thời gian này mọi người tập hợp (chứng cớ, việc làm của mình) và cơ quan điều tra sẽ chứng minh tất cả những gì mọi người được hưởng khoan hồng”. Ông Chung cũng cho hay riêng ông sẽ có một báo cáo gửi cơ quan điều tra về toàn bộ quá trình người dân Đồng Tâm đã cộng tác với ông để giải quyết vụ việc.