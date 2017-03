“Cô gái vườn bưởi” thôi kiện nhiếp ảnh gia

Trước đó vào buổi sáng, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã phải hoãn phiên xử vì vắng người liên quan.

Theo đơn kiện, năm 2003, qua giới thiệu của nhà trường và lãnh đạo huyện Bình Minh, Thu Trang làm mẫu cho ông Vinh Hiển chụp ảnh để quảng bá sản phẩm quê hương. Trong số đó có bức ảnh Thu Trang đội nón lá trong vườn bưởi cười tươi, trong sáng đã đăng trên đặc san xuân của huyện Bình Minh và báo xuân Vĩnh Long năm 2004. Bức ảnh này còn được đăng trên một số báo và tác giả gửi báo biếu cho người mẫu.

Đến năm 2009, Thu Trang phát hiện tấm ảnh “Cô gái vườn bưởi” được đăng trên nhiều báo in, báo mạng, lịch treo tường và cả logo quảng bá bưởi Năm Roi, dịch vụ tiện ích điện thoại... Cô cho biết “những tấm ảnh được đăng trên các báo trên trong thời gian 2004, tôi không có ý kiến và cảm thấy rất vinh dự vì đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh cho tỉnh nhà. Nhưng từ năm 2005, có nhiều tờ báo sử dụng ảnh của tôi với mục đích thương mại, trong đó có video clip 9 phút quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình NBC của nước ngoài và phát trên 170 quốc gia khác trên thế giới mà không thông qua ý kiến của tôi. Việc làm này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của tôi và xâm phạm quyền lợi cá nhân tôi rất nhiều”.

Từ đó, tháng 3-2011, Thu Trang khởi kiện ông Vinh Hiển với lý do hình ảnh cá nhân của cô bị ông phát tán, đăng quảng cáo... mà không hỏi ý kiến là xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín. Thu Trang yêu cầu những đơn vị đã dùng ảnh không được đăng tiếp và yêu cầu phải liên đới cùng ông Vinh Hiển bồi thường 200 triệu đồng.

Trong bản giải trình gửi tòa, ông Vinh Hiển cho biết năm 2003, cô Trang cùng một học sinh khác của Trường THPT Bình Minh đã đồng ý làm mẫu ảnh để ông chụp ảnh quảng bá bưởi Năm Roi mà không có bất cứ hợp đồng nào. Những bức ảnh của cô Trang xuất hiện trên các báo nói trên trong năm 2004 do ông là tác giả và ông cũng chỉ nhận được nhuận bút, công tác phí theo chế độ hiện hành. Ông không bán ảnh cô Trang cho bất cứ tờ báo hay đơn vị quảng cáo nào khác để kiếm lợi. Việc các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức có được bức ảnh đó là do họ tự khai thác bằng cách chụp lại từ báo in, lấy từ mạng Internet rồi dùng ảnh đó trang trí, minh họa cho nội dung bài viết. Tất cả những ảnh đó đều không ghi tên tác giả mà chỉ ghi dẫn nguồn Internet, ảnh minh họa nên cô Trang kiện ông đã phát tán ảnh cô cho nhiều người sử dụng và thu lợi là hoàn toàn không đúng...

PHÚC TÂN