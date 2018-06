'Có gì đó chưa trọn vẹn với bà con Thủ Thiêm'

"Bản thân chúng tôi cũng thấy có gì đó chưa trọn vẹn mặc dù đã làm hết chức năng, hết trách nhiệm, tôi tin rằng bà con cũng hiểu, thông cảm và chia sẻ. Sự việc kéo dài lâu nhưng chưa có kết quả tốt, bà con vẫn chưa hài lòng”. Ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương nói với người dân Thủ Thiêm tại buổi tiếp sáng 8-6. Buổi tiếp còn có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng.



Ông Nguyễn Hồng Điệp trả lời người dân khiếu nại Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chia sẻ tại buổi tiếp, ông Nguyễn Hồng Điệp cho biết: Dù trước đây Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã nhiều lần kết luận, chỉ đạo UBND TP.HCM cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của người dân, nhưng đến nay người dân vẫn thấy chưa thỏa đáng, tiếp tục khiếu nại gửi đến Chính phủ và các cơ quan liên quan.

Vấn đề rất khó, phức tạp

Ông Điệp cho rằng trong quá trình giải quyết vấn đề Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngoài những vấn đề cũ còn có nhiều vấn đề phát sinh cần phải xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

“Việc giải quyết rất khó, phức tạp, liên quan đến hồ sơ hơn 20 năm. Vừa qua Thủ tướng nghe và yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp tục làm rõ rất nhiều nội dung trong chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trước đây mà các bộ ngành, UBND TP.HCM chưa giải quyết”- ông Điệp nói.

Theo ông Điệp, trong các cuộc họp có những vấn đề tranh luận rất nhiều về tính pháp lý của các văn bản. Quan điểm của Thủ tướng là giải quyết thận trọng nhưng phải quyết liệt. Còn các vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật thì trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra Chính phủ sẽ làm rõ.

Buổi tiếp công dân hôm nay có rất nhiều hộ dân khiếu kiện đến, nhưng chỉ có 7 hộ có thư mời mới được vào nơi diễn ra buổi gặp mặt.

Giải thích về việc chỉ có 7 hộ dân được mời, ông Điệp cho biết sự việc kéo dài quá lâu, gây bức xúc cho bà con, tổ chức gặp gỡ quá đông nếu có những lời lẽ thiếu kiềm chế khiến buổi nói chuyện gặp khó khăn. “Chứ các bác biết tôi sẵn sàng tiếp các bác ở mọi nơi, bất kỳ lúc nào. Tôi chưa bao giờ không nghe điện thoại của các bác cho dù đang là buổi đêm”- ông Điệp nói.

Dự án Thủ Thiêm còn thiếu sót phải sửa chữa

Clip: Ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi tiếp công dân. Thực hiện: Quốc Vũ

Tiếp thu các ý kiến bà con Thủ Thiêm, ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chia sẻ, việc phải xem xét lại những quyết định, việc làm cách đây hai chục năm là thách thức rất lớn đối với lãnh đạo TP hiện tại.



Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng chia sẻ với người dân Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG GIANG



Không chỉ vấn đề Thủ Thiêm , mà còn ở các dự án Khu công nghệ cao quận 9, Safari ở Củ Chi, Sing-Việt ở Bình Chánh… liên quan đến quyền lợi của người dân về đất đai. “Chúng tôi cũng cố gắng hết mình, sẵn sàng tiếp nhận, gặp gỡ, trao đổi với bà con cô bác, nếu có gì thiếu sót sẵn sàng tiếp thu, ghi nhận để sửa chữa”- ông Huỳnh Cách Mạng nói và khẳng định nếu trong dự án Thủ Thiêm còn thiếu sót thì phải sửa chữa.

Ông cũng ghi nhận hai kiến nghị của bà con là lập đoàn thanh tra liên ngành về dự án và đề xuất hoán đổi đất tại khu 4,3 ha, về an sinh xã hội với các hộ tạm cư, đã nhận tiền đền bù nhưng không đủ tiền mua chung cư… Ông cho biết sau cuộc gặp ông sẽ tích cực làm việc, phân loại để đi vào giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Liên quan đến tính pháp lý các tấm bản đồ do ông Võ Viết Thanh - nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM cung cấp, ông cho biết lãnh đạo TP đã báo cáo Thủ tướng và sẽ sớm có thông tin chính thức về việc này. “Vài tuần nữa Chính phủ sẽ có kết luận căn cứ vào đâu để giải quyết vấn đề tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP sẽ chấp hành chỉ đạo của Chính Phủ”- ông nói.

Ông Huỳnh Cách Mạng cho biết thêm, sau cuộc họp Quốc hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân sẽ có buổi tiếp xúc trực tiếp và đi vào các vấn đề cụ thể với bà con Thủ Thiêm. “Trước hôm nay, Bí thư Nhân có nhắn tin, căn dặn tôi phải nắm hết tình hình, tâm tư của bà con, trên cơ sở đó sẽ báo cáo lại Bí thư. Như vậy khoảng giữa tháng 6-2018 (tức sau ngày 16-6), Bí thư Nhân sẽ gặp gỡ bà con trên tinh thần thực hiện đúng tốt kết luận chỉ đạo của Thủ tướng CP” – Ông thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết: “Riêng các Bộ, ngành cũng như UBND TP sẽ tùy theo chỉ đạo của Thủ tướng CP với từng công việc cụ thể, trường hợp cụ thể. Tình hình cô bác tạm cư như thế nào, còn 102 hộ xử lý ra sao, an sinh xã hội như thế nào thì UBND TP sẽ làm. Đối với một số cô bác chưa đồng ý giá cả sổ sách thì TP cũng đang tính toán”.



Người dân Thủ Thiêm có mặt tại buổi tiếp công dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trước đó, nêu vấn đề với lãnh đạo Trung ương và TP.HCM, bà Nguyễn Thị The (khu phố 1, phường Bình An) muốn Chính phủ lập đoàn thanh tra để làm rõ trắng đen về khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngoài mong muốn lập đoàn thanh tra, một người dân khiếu nại khác, ông Lê Văn Lung mong muốn được hoán đổi đất về khu 4,3 ha ở phường Bình An, quận 2.