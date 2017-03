Có giải pháp đúng, hậu quả không nặng như thế

Ngày 12-3, Khu Quản lý đường bộ 7 thuộc Cục Đường bộ (nay là Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT) giao nhiệm vụ khắc phục sự cố cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông 73. Công ty này cho đóng cọc sắt và thả rọ đá ngay tại nơi đang lở mạnh nhưng chỉ 10 ngày sau tất cả bị cuốn hết xuống sông. Phát biểu tại cuộc họp chiều 28-3, Tổng Giám đốc Khu 7 Nguyễn Thuận Phương thừa nhận: “Làm công tác dưới sông, kinh nghiệm của Khu 7 chỉ là con số không”.

Ngày 22-3, ông Mai Văn Đức (lúc này là cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam) vào hiện trường và đưa ra giải pháp bắc cầu tạm bằng dầm bailey, nối hai đầu đoạn đường bị lở. Tuy nhiên, phương án này đến nay vẫn không thể thực hiện.

Ông Nguyễn Đỗ Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế An Giang, cho biết: “Kinh nghiệm cho thấy bước đầu phải tạo bờ sỏi để tăng tính ổn định bờ, bởi nguyên nhân gây lở là do dòng chảy xâm thực tạo hố xoáy, vực sâu. Quá trình thi công không được làm chấn động bên trên do bờ đang mất ổn định. Do vậy, giải pháp đóng cọc của Khu 7 là chưa hiệu quả, ngược lại còn làm tăng độ chấn động trong khu vực và gây sạt lở nhanh hơn. Nếu đợt sạt lở đầu tiên chúng ta có giải pháp đúng thì mức độ sạt lở không dữ đến mức như bây giờ”.

Do các phương án khắc phục không hiệu quả, nhiều người dân đã phải chịu cảnh đập nhà để làm lộ tránh. Ông Nguyễn Văn Tuội, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, chia sẻ: “Có hộ mới xây được nhà lầu hai tầng, vừa mang bàn thờ tổ tiên vào nhà thì bị chính quyền đến kêu đập bỏ để làm lộ tránh. Nhìn thiệt hại của bà con mà chúng tôi không khỏi xót xa”.

VĨNH SƠN