Có nên tạm giam 4 nhân viên siêu thị trói nữ sinh bắt đeo biển “tôi là người ăn trộm“?

Nên rộng lòng tha thứ Cơ quan Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) vừa ký quyết định khởi tố và thực hiện lệnh tạm giam đối với bốn nhân viên siêu thị Vĩ Yên. Đây là những người từng trói một em gái 14 tuổi về tội ăn trộm sách, rồi sau đó chụp hình bêu xấu em gái này trên Facebook. Xét về lý, có lẽ cơ quan công an không sai. Nhưng nếu nhìn nhận sự việc dưới con mắt nhân văn hơn thì hình như chưa ổn. Không ai chấp nhận hành vi tùy tiện trói người, lăng nhục trẻ thơ. Nhưng cũng không nên cứng nhắc thái quá, phải biết đánh giá vấn đề một cách linh hoạt để có đối sách với từng trường hợp cụ thể. Giá như các đối tượng bắt bé gái là những tên côn đồ hoặc những kẻ lưu manh chuyên nghiệp thì không cần phải bàn luận. Đằng này, bốn nhân viên siêu thị nêu trên đều là người lao động lương thiện, chẳng qua chỉ chút nông nổi và thiếu hiểu biết pháp luật mà gây nên sai phạm, liệu có mạnh tay quá không khi đưa họ vào vòng lao lý? Suy cho cùng, những ngày qua, các nhân viên siêu thị dính líu đến vụ bắt giữ bé gái đã nếm đủ mùi búa rìu của dư luận. Họ cũng nhận thức được việc làm sai trái của mình và tự đến xin lỗi nạn nhân. Với những người biết hối cải thì giáo dục để cảm hóa vẫn là thượng sách. Bản chất của pháp luật chân chính là tôn nghiêm nhưng rộng lượng, cái nào cần xử thì xử, điều nào tha được thì nên tha. Bắt nhốt ai đó là chuyện chẳng đặng đừng. Dẫu nói kiểu gì thì nhà tù vẫn là chỗ “nhất nhật tại ngục, ngàn thu tại ngoại”. Một con người bình thường, vào tù không chỉ đơn giản là mất tự do, mà có khi còn là nỗi đau giày vò suốt cả cuộc đời, đồng thời gây tác động tâm lý không đơn giản đến những người thân trong gia đình, chưa kể xã hội cũng chẳng đẹp hơn khi có người vào tù ra tội. Chính bởi điều này, những người am hiểu pháp luật luôn khuyến cáo các nhà cầm cân nảy mực cần hết sức cân đo đong đếm trước khi hạ bút ký vào các quyết định có liên quan tới số phận con người. Pháp luật không phải chỉ là cái còng cứng nhắc. Pháp luật là công cụ của con người, do con người điều hành. Chỉ có con người mới biết rõ những quy định về ranh giới giữa có tội hay không có tội. Trong trường hợp cụ thể của các nhân viên siêu thị Vĩ Yên, cái ranh giới ấy có vẻ như rất nhỏ, rất nhạy cảm, phải thật sự tinh tế mới có thể phân biệt được cái ranh giới mong manh này. LÊ THANH TÂM