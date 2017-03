Cơ quan nhà nước buộc phải cung cấp thông tin do mình tạo ra

Luật TCTT có năm chương, 37 điều và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2018.

Luật TCTT quy định mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền TCTT; thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý việc hạn chế quyền TCTT phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự - an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý luật về nội dung “thông tin công dân không được tiếp cận”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý cho biết: Có ý kiến đề nghị sửa tên điều thành “thông tin bị hạn chế tiếp cận” hoặc “thông tin được tiếp cận hạn chế”, vì những thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác… vẫn có một số đối tượng được tiếp cận. Ủy ban Thường vụ QH cho rằng thông tin công dân không được tiếp cận quy định tại Điều 6 của dự luật này là loại thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế… Loại thông tin này được quy định là thông tin mật và chỉ một số ít đối tượng được tiếp cận với tư cách là người thi hành công vụ chứ không phải là tư cách công dân. Hơn nữa, việc tiếp cận, sử dụng và quản lý tin mật được quy định trong các văn bản pháp luật khác theo quy trình, thủ tục rất chặt chẽ. Do đó, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị QH cho giữ quy định của dự thảo luật.

Về đề nghị bổ sung quy định đối với các cơ quan nhà nước ngoài việc cung cấp thông tin do mình tạo ra thì còn phải cung cấp thông tin do mình nắm giữ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc TCTT, ông Lý cho hay: “Để bảo đảm tính khả thi của luật, tính chính xác của thông tin được cung cấp cũng như phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước và không tạo kẽ hở cho việc lạm dụng yêu cầu cung cấp thông tin, dự thảo luật quy định cơ quan nhà nước có trách nhiệm (bắt buộc) cung cấp thông tin do mình tạo ra. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ QH đã bổ sung quy định khuyến khích cơ quan nhà nước tùy theo điều kiện, khả năng thực tế của mình có thể cung cấp thông tin khác do cơ quan mình tạo ra và nắm giữ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn”.