Cơ quan tố tụng có biểu hiện lạm quyền

VKSND Tối cao yêu cầu báo cáo, làm rõ Đại tá Trần Thắng Phúc - Phó Giám đốc Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước thông tin sơ bộ: “Sau khi báo phản ánh về vụ án, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng ban liên quan làm rõ các thông tin. Khi nắm vụ việc, tôi đã giao cho công an huyện có đề xuất gửi VKS cùng cấp thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bà Búp vì thấy không cần thiết phải tạm giam. Còn vụ việc dân sự hay hình sự thì công an tỉnh vẫn đang làm rõ, chưa thể kết luận ngay. Riêng với cán bộ có liên quan đến việc gọi điện thoại cho người nhà bị can để yêu cầu nộp tiền thì công an tỉnh cũng đang tiếp tục xác minh, xử lý”. Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo VKSND Tối cao cho biết đã yêu cầu lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Phước báo cáo các thông tin liên quan đến vụ án trên, làm rõ việc phê chuẩn bắt tạm giam bà Búp. Hình sự hóa quan hệ dân sự Qua theo dõi trên báo, chúng tôi thấy vụ án trên chỉ là tranh chấp dân sự nhưng cơ quan tố tụng đã hình sự hóa để bắt giam công dân. Đây là việc làm tùy tiện, không tuân thủ các quy định pháp luật. Bởi lẽ dấu hiệu, căn cứ của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong vụ án này là không có cơ sở. Luật sư HOÀNG KIM VINH, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư

tỉnh Bình Phước Phải làm rõ dấu hiệu chiếm đoạt Theo quy định của BLHS hiện hành, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140) dựa trên các dấu hiệu sau: Người chiếm đoạt tài sản một cách ngay thẳng, hợp pháp thông qua hợp đồng rồi chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ tài sản đó. Việc chiếm đoạt bằng một trong ba cách: Dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt; bỏ trốn để không trả lại tài sản; sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại được tài sản đó. Nếu không thỏa mãn các dấu hiệu trên, không thể kết tội bà Búp về tội danh đã bị khởi tố. Thẩm phán PHẠM CÔNG HÙNG, Tòa Phúc thẩm TAND

Tối cao tại TP.HCM